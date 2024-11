BMW Motorrad presenta la nuova R 12 S 2025

La gamma Heritage di BMW Motorrad guadagna una nuova moto. R 12 S è l'ultima novità che celebra l'iconica R 90 S che, nel 1973, divenne sinonimo di sportività per BMW Motorrad. Scopriamo la novità 2025.

LA STORIA La BMW R 90 S fu la prima moto di serie al mondo con una carenatura sul manubrio progettata secondo i canoni aerodinamici. Con 67 CV di potenza per una velocità massima di 200 km/h, la R 90 S divenne un esempio di prestazioni negli anni a seguire. Nel 1976 conquistò una vittoria di classe al Production TT sull'Isola di Man con Hans-Otto Butenuth e Helmut Dähne e, lo stesso anno, Steve McLaughlin vinse la prestigiosa 200 Miglia di Daytona, mentre il suo compagno di squadra Reg Pridmore divenne il primo campione AMA Superbike della storia.

LA R 12 S OGGI Il tributo di BMW Motorrad alla R 90 S oggi si chiama R 12 S. Basata sulla R 12 nineT, è un'autentica moto sportiva retrò. Tra le caratteristiche che la differenziano dalla sulla parente R 12 nineT troviamo le ruote Option 719 Classic II a raggi in alluminio anodizzato lucido, il manubrio e i foderi forcella in nero, ma anche i coperchi delle bobine di accensione destro e sinistro dei Billet pack Shadow e Shadow II, così come la vite di riempimento dell'olio e i coperchi della testa del cilindro rivestiti in nero Avus metallizzato opaco. Il Billet pack Shadow II comprende pedane, leve del freno a pedale e del cambio, pedane del passeggero, leve del freno anteriore e della frizione, coperchi dei serbatoi del freno anteriore e della frizione, nonché gli specchietti bar end. Tra le altre caratteristiche di serie la R 12 S vanta il pacchetto Comfort con controllo della partenza in salita, cambio Pro, manopole riscaldabili e Cruise Control, nonché luci adattive Headlight Pro.

CARATTERISTICHE E PREZZO Dal punto di vista strettamente tecnico tutto sembra riportare alla R 12 nineT, col motore bicilindrico boxer a 4 tempi raffreddato ad aria/olio con due alberi a camme in testa da 1.170 cc per 109 CV a 7.000 giri/min e 115 Nm di coppia a 6.500 giri/min, per una velocità massima di 215 km/h e un peso di 220 kg in ordine di marcia, col serbatoio da 16 litri pieno. La nuova BMW R 12 S 2025 sarà in vendita con un prezzo a partire da 23.750 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/11/2024