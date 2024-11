BMW R 1300 GS Pista di Puig: da enduro stradale a divoratrice di cordoli

A EICMA 2024 Puig ha presentato un inedito kit che trasforma la maxi enduro BMW R 1300 GS in una moto stradale perfetta per la pista

Puig ha svelato sotto i riflettori di EICMA 2024 una versione inedita della BMW R 1300 GS (qui la prova di Danilo). Si chiama Pista e rappresenta più di un semplice esercizio di stile. Sì, perché tramuta il DNA di quella che rappresenta l'enduro stradale per eccellenza, in quello di una crossover da ''scannare'' tra i cordoli.

BMW R 1300 GS Pista Puig - Design

RUOTE DA 17' E CARBONIO La versione Pista di Puig è infatti dotata di una carena completamente rifatta e monta ruote sportive da 17'': nello specifico Pirelli Diablo da 120/70 ZR 17 all'anteriore e 200/55 ZR 17 dietro. Puig ha inoltre fatto largo uso di carbonio, a tutto vantaggio della riduzione delle masse, come i cerchi che pesano solo 2,8 kg l'uno. E, come è noto, meno peso si traduce inevitabilmente in maggiore maneggevolezza e miglior comportamento dinamico in tutte le situazioni di guida.

VEDI ANCHE

BMW R 1300 GS Pista Puig - Posteriore

AERODINAMICA Grande attenzione è stata posta sull'aspetto aerodinamico. Si fanno infatti notare le alette nella parte anteriore della carena e sulle teste dei cilindri, pensate per aumentare la deportanza, gestire meglio i flussi e rendere la moto più stabile alle alte velocità. Spiccano poi anche elementi aerodinamici a ridosso dell'impianto frenante (che migliorano i flussi d'aria), decorazioni per il serbatoio, kit monoposto, puntale e anche un cucchiaio aerodinamico nella parte inferiore della moto in perfetto stile MotoGP. Senza dimenticare il silenziatore Arrow corto, che esalta molto lo stile della moto, e le varie parti in alluminio come leve, pedane e protezioni.

BMW R 1300 GS Pista Puig - Profilo

UNA VERSIONE M? Resta ora da capire quando il Kit Pista di Puig sarà in vendita e permetterà ai possessori della GS di trasformare la propria moto in una sportiva (quasi) vera. Per chi dai cordolo vorrà stare lontano non c'è problema, il costruttore sta sviluppando un kit molto simile ma omologato per l'uso stradale, con le aperture necessarie nell'anteriore per conservare il faro a X, caratteristica distintiva dell'ultima generazione di R/GS. Occhio anche a cosa potrebbe estrarre dal proverbiale cilindro BMW: nel 2019 la Casa di Monaco di Baviera brevettato il nome di un modello M 1300 GS... chissà.