BMW, ma quante ne hai? Tutte le moto in arrivo nel 2025

A EICMA scooter e 4 cilindri, ma per Intermot 2024 BMW potrebbe essersi conservata ancora qualche novità da presentare... come la RT

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità per gli appassionati delle moto BMW. A EICMA 2024 le protagoniste sono state le moto sportive, S 1000 R, M 1000 R, S 1000 RR e M 1000 RR (ah, c’erano anche gli scooter a quanto pare), ma le novità non si sono esaurite. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato tutte le novità delle nuove F 900 R e XR, e a quanto pare non saranno le ultime dato che, sui suoi canali social, BMWha annunciato l’arrivo dellaR12 S, che verrà svelata giovedì 28 novembre alle 17. Sarà l’ultima delle novità in arrivo? Non crediamo, anche perché all’appello mancano ancora delle pedine imporantissime nello scacchiere BMW come le boxer R, RT ed RS e con l’imminente fiera Intermot 2025 a poche settimane di distanza, il costruttore tedesco potrebbe avere in serbo anche altre sorprese.

LAR12 S La prima ad essere svelata sarà la BMW R12 S, un modello che andrà ad affiancare la R 12 e la R 12 nineT. Ovviamente di foto ufficiali ancora non ce ne sono, possiamo però giocare di fantasia e pensare all’ultima arrivata come l’erede della NineT Racer, ovvero una variante più sportiva del concetto R12 recentemente introdotto. Dunque linee eleganti e dal sapore retrò, ma senza rinunciare alle performance e alla tecnologia più avanzata. Dal punto di vista tecnico c’è da aspettardi che la S sarà spinta dal motore boxer con raffreddamento ad aria e olio da 1.170 cc di cilindrata, in grado di erogare 95 CV e 110 Nm già visto sulle sorelle presentate nel 2024, con ciclistica ed ergonomia ancora più votate all’uso dinamico su strada. Ancora qualche giorno e scopriremo tutti i dettagli. Dalla foto teaser si nota una cosa: la nuova R 12 S sarà un tributo, almeno a livello cromatico, alla R 100 S di fine anni ‘70.

La nuova R 12 S sarà un omaggio alla R 100 S degli anni '70

VEDI ANCHE

LE ALTRE IN ARRIVO Basterà la sola R 12 a festeggiare il ritorno di BMW a Intermot, la fiera motociclistica di casa? Probabilmente no, e allora via alle speculazioni. È da un po’ che vi anticipiamo l’imminente arrivo della nuova R 1300 RT, con la moto già “pizzicata” dall’obbiettivo durante i test su strada, a Colonia potrà essere lei la protagonista dello stand. Molto probabilmente non sarà sola, perché se è vero che le sorelle roadster e sport touring – ovvero R e RS – non sono state immortalate su strada, è alquanto improbabile che il colosso bavarese rinunci a portare avanti questi due modelli che, magari non in Italia, risquotono ancora di un incredibile successo.

Nuova BMW R 1300 GS Adventure

COSA ASPETTARSI Come potrebbero cambiare? È scontato l’arrivo del nuovo motore boxer 1.300 Shift Cam, apprezzatissimo sulle R 1300 GS e R 1300 GS Adventure, mentre dal punto di vista ciclistico ci si attente anche in questo caso una piccola rivoluzione, con telai rivisti e più leggeri. Per la RT – unica dotata di Telelever – è quasi certo l’arrivo dell’ultima evoluzione di questo schema, ormai vero e proprio marchio di fabbrica BMW, per le più sportive, probabilmente ci sarà una forcella a controllo elettronico semi-attivo evoluta. Un altro trend recente di BMW è quello di aumentare la dotazione tecnologica di serie (ma i pacchetti rimangono un caposaldo e diversificano anche i vari allestimenti), c’è da aspettarsi che sarà così anche per le ultime boxer mancanti. State sintonizzati su Motorbox perché così, a naso, di BMW parleremo di frequente da qui all’inizio di Intermot 2024.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 26/11/2024