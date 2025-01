BMW Motorrad Italia: il 2024 anno dei record. Le più vendute sono...

Per BMW Motorrad il 2024 è stato senz'altro un anno memorabile. Oltre al ritorno ad EICMA con annesso bagno di folla, al titolo mondiale in SBK con Razgatioglu e quello dei Motorrad Days nella tradizionale location di Garmisch, i dodici mesi appena trascorsi hanno portato in dote anche ottimi risultati per quanto riguarda le immatricolazioni. Infatti, BMW Motorrad Italia ha chiuso il 2024 con un +2,4% rispetto all'anno precedente, andando a ritoccare il record di immatricolazioni.

Le moto BMW più vendute del 2024 in Italia

A trascinare BMW al successo – e non è certo una sorpresa – è stata la best seller R 1300 GS, che nel cumulativo del 2024 si è dovuta arrendere solamente alla Benelli TRK (qui la classifica con le moto più vendute dell'anno). Bene ha fatto anche la ''vecchia e cara'' R 1250 GS Adventure: fino all'annuncio dell'arrivo sul mercato della nuova R 1300 GS Adventure era stabilmente nella top 10.

Quante moto BMW vendute nel mondo nel 2024?

Le nuove M e S 1000 RR 2025 di BMW Motorrad

A livello globale, invece, BMW Motorrad ha raggiunto addirittura il miglior risultato di vendita della sua storia nel 2024, con un totale di 210.408 moto vendute. La Germania si conferma il mercato principale, contribuendo in modo significativo al record di vendite, seguita dalle regioni Europa, USA, Asia e America Latina.

Dunque, l'Europa si conferma la regione più forte con 118.727 moto vendute. E tra i mercati europei più performanti troviamo appunto la Germania con 26.177 unità (+8%), la Francia con 20.693 unità, l'Italia con 16.617 unità, la Spagna con 13.009 unità e l'Europa Centrale con 11.411 unità (+12%). Ma BMW Motorrad ha registrato ottime performance anche in altri mercati chiave come gli USA con 17.272 unità, il Brasile con 15.267 unità, la Cina con 13.872 unità e l'India con 8.301 unità.

BMW Motorrad: i modelli di maggior successo in tutto il mondo

I modelli BMW R 1300 GS e R 1250 GS Adventure hanno ottenuto un enorme successo: oltre 68.000 clienti hanno scelto queste icone del segmento adventure. Le moto sportive a quattro cilindri pure hanno registrato una forte crescita, con la BMW S 1000 RR che si conferma leader nel segmento super-sport, grazie a 11.610 unità vendute. Complessivamente, sono state vendute 27.147 moto a quattro cilindri, inclusi i modelli BMW Motorrad M.

La serie F rinnovata, con i modelli F800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure, F 900 R e F 900 XR, ha contribuito significativamente al record di vendite con 40.890 unità vendute. E anche i modelli di cilindrata inferiore a 500 cc, come BMW G 310 GS, G 310 R e G 310 RR, hanno avuto successo con 22.339 unità vendute.

BMW Motorrad: gli scooter più venduti

BMW CE 04 2022

Bene, infine, anche il segmento Urban Mobility di BMW Motorrad che ha ottenuto ottimi risultati, con oltre 20.000 unità vendute tra BMW C 400 GT, C 400 X e i modelli elettrici BMW CE 04 e CE 02.

VEDI ANCHE