Accessori moto, le proposte di Wunderlich per BMW, Ducati e H-D

La gamma di accessori moto di Wunderlich si fa sempre più ampia e articolata: ecco le ultime novità per la BMW R 1300 GS e non solo

Il marchio Wunderlich propone per il 2025 una gamma di accessori moto per BMW, Ducati e Harley-Davidson sempre più ampia e articolata. Sono infatti diverse le novità recenti introdotte nel catalogo e interessano soprattutto il marchio Bavarese e in particolare la BMW R 1300 GS, l'enduro stradale di grossa cilindrata più apprezzata sul mercato. Ma andiamo a vedere con ordine gli ultimi accessori proposti ai motociclisti.

Wunderlich: staffa per action cam per BMW R 1300 GS

ACCESSORI PER MOTO BMW

Supporto Action Cam per BMW R 1300 GS

In un mondo dove i social e la condivisione di video assumono sempre più rilevanza, Wunderlich lancia un nuovo supporto per la action cam pensato per la nuova BMW R 1300 GS (qui la prova in video), che solleva il guidatore dall'onere di dover montare la action cam sul casco o addosso, utilizzando le classiche pettorine. In questo modo, infatti, è possibile posizionare la action cam (di qualsiasi marca) direttamente sul supporto, realizzato in alluminio fresato, montato sul parabrezza, ottenendo una prospettiva perfetta e vibrazioni dell'obiettivo ridotte al minimo. Costa poco più di 60 euro.

Valigie Extreme Regular per BMW R 1300 GS

Per gli appassionati del turismo, Wunderlich propone le nuove valigie rigide Extreme Regular per BMW R 1300 GS nel colore alluminio. Sono robuste, leggere ed eleganti, completamente antipolvere e impermeabili. Sono realizzate con materiali di alta qualità, tra cui una lamiera di alluminio da 1,5 mm lavorata con nervature stabilizzanti (ottimizzata in peso, ma robusta), la “ferramenta” in acciaio inossidabile, la protezione sostituibile su tutti gli angoli e i tappi protettivi per le serrature. Hanno una capacità di 45 litri e prevedono nei coperchi delle pratiche reti portaoggetti pensate per antipioggia, utensili o borsa del pronto soccorso. Vengono proposte a circa 820 euro.

Carenatura Daytona e cupolino per BMW R 12

Passando dalla enduro stradale alla stilosa R 12, Wunderlich propone un set caratterizzato da carenatura e cupolino ispirati alla leggendaria BMW R 90 S. Si tratta di elementi estetici dal design estremamente ricercato e donano alla moto un aspetto ancora più sportivo e retrò allo stesso tempo. La carenatura, pensata per essere utilizzata con la tinta BMW 719 Alluminium e proposta a circa 530 euro, si abbina a due tipi di cupolino: il Touring, che massimizza la protezione aerodinamica, e lo Sport che invece punta di più sulla sportività, grazie a qualche centimetro in meno in altezza.

Montati questi accessori, si riducono le turbolenze e la pressione del vento su testa e busto dei piloti di qualsiasi corporatura. La versione Touring è più alta (430 mm di altezza) e nella parte superiore vira leggermente verso l'alto, mentre la Sport (320 mm di altezza) è più compatta e arrotondata. Entrambe le versioni vengono proposte nella tinta fumè, mentre i prezzi sono di circa 150 euro per la versione Touring e circa 130 per la Sport.

Wunderlich, selle riscladate Aktivkomfort per Ducati Multistrada V4

NON SOLO BMW, MA ANCHE PER MOTO DUCATI E HARLEY

Selle Aktivkomfort per Multistrada V4

Le nuove selle Aktivkomfort sono progettate per i possessori delle Ducati Multistrada V4 dotate del riscaldamento (della sella) con relativo collegamento elettrico. Si distinguono dall’originale per i contorni 3D ergonomici, studiati per incontrare e soddisfare la voglia di un comfort superiore. Disponibili in due varianti colore (Nero e Nero/Rosso), le selle sono dotate della tecnologia riscaldante con regolazione della temperatura. Offrono una distribuzione ottimale del calore, mentre la forma e l'inclinazione favoriscono la postura naturale del bacino per una seduta comoda.

Inoltre, le selle Wunderlich Aktivkomfort per la Ducati Multistrada V4 sono dotate della tecnologia ThermoPro, in grado di mantenere fresca la seduta sotto l'intenso sole estivo, garantendo fino a 25°C in meno sulla superficie rispetto ai materiali utilizzati per qualsiasi altra sella tradizionale. In questo caso i prezzi proposti sono di circa 510 euro per la sella conducente, e di 490 circa per quella del passeggero.

Supporto portapacchi per BMW, Ducati e Harley

Wunderlich propone a tutti i motociclisti che vogliono utilizzare la borsa da serbatoio Click Bag un pratico supporto universale che permette di fissarla in modo semplice e veloce in punti della moto che fino a ieri le erano preclusi. Con questo accessorio, le classiche Click Bag da serbatoio possono infatti essere montate sulla sella posteriore o sul portapacchi, per maggiore versatilità. Prezzo: 50 euro circa. Scopri di più sugli accessori Wunderlich sul sito ufficiale della Casa.

Wunderlich, fissaggio universale per borsa Click Bag



Pubblicato da Francesco Irace, 29/12/2024