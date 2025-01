Le moto e gli scooter più venduti nel 2024? Le classifiche

Si è concluso come meglio non poteva il 2024 per il mercato di moto e scooter in Italia. A dicembre si registra infatti una crescita del 200,68%, con ben 29.587 veicoli immatricolati; dati sensibilmente condizionati dalla chiusura dell’omologazione Euro 5, che ha spinto le immatricolazioni di fine serie (dal 1° gennaio è infatti in vigore l’Euro 5+ per le moto di nuova immatricolazione).

Motivo per cui tutti i segmenti riportano infatti valori ampiamente eccedenti la tendenza dei mesi precedenti. Le moto, in particolare, segnano un incremento del 283,13% su dicembre 2023 con 16.762 veicoli immatricolati, mentre la crescita per gli scooter è del 113,54%, pari a 9.823 mezzi targati, con i ciclomotori che registrano una performance di +247,05% e mettono in strada 3.002 veicoli.

Mercato moto e scooter 2024

Benelli TRK 702X Dune Sea

I dati di dicembre influenzano in modo importante anche il mercato annuo, che fa registrare una crescita del 10,52% per un totale di 373.313 unità. Si tratta in ogni caso del miglior risultato dal 2010, anno in cui la crisi dei mutui subprime aveva pesantemente condizionato il mercato delle due ruote. Nello specifico, le moto crescono del 14,48% per un totale di 166.454 unità, mentre gli scooter registrano un incremento del 7,54% pari a 186.639 veicoli immatricolati, con i ciclomotori che raddrizzano un mercato che ancora a novembre perdeva 4 punti percentuali chiudendo a +7,45% e 20.220 unità. Bene a dicembre anche l'elettrico, che segna un +21,78% e 520 unità vendute (dato in questo caso non condizionato dalla fine serie dell’Euro 5, che non ha riguardato i veicoli a zero emissioni).

Tuttavia, se guardiamo il parziale annuo dei veicoli a zero emissioni, si registra una flessione del 16,08% pari a 10.170 veicoli venduti, ma il risultato positivo degli ultimi tre mesi (a settembre il mercato perdeva il 22%) sembra indicare una possibile inversione di tendenza. Beneficia infine della fine serie anche il mercato dei quadricicli, che a dicembre segna un incremento dell’82,40% e 1.897 unità; ma lo stato di salute delle minicar è attestato anche dal risultato cumulato delle vendite, che nel corso del 2024 sono cresciute del 28,10% mettendo in strada 20.422 mezzi (13.285 elettrici, il 65% del mercato); il segmento più popolare è quello dei quadricicli leggeri per il trasporto persone, che cresce del 34,44% pari a 17.929 unità.

Mariano Roman, presidente ANCMA: ''Due ruote ruolo centrale in Italia''

“Un mercato dinamico, resiliente, reattivo, dove convivono una grande passione, nuovi utenti e nuove esigenze di mobilità. La lettura di questi dati conferma il ruolo centrale di moto, scooter e ciclomotori in Italia. Il successo del nostro mercato – ha dichiarato Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA – è ormai un fatto di cui tener conto, frutto sì di una rinnovata domanda interna, incessante dal post-Covid ad oggi, ma anche dell’offerta molto ampia di un’industria nazionale ed internazionale che sa interpretarla con prodotti fruibili, innovativi e sostenibili''.

È poi importante sottolineare quanto in questo ambito il nostro Paese giochi un ruolo di assoluto protagonista, esprimendo un valore di oltre 9,5 miliardi di euro, occupando saldamente il primo posto nell’eurozona per la produzione, esportando veicoli per un valore di più di 2 miliardi di euro e raccogliendo successi sportivi internazionali. Un patrimonio industriale da tutelare, ma anche prerogative uniche che ci inducono a domandare al legislatore maggiore attenzione e sostegno per consentirci di competere all’interno di un mercato globale sempre più complesso ed aggressivo”.

Nuova BMW R 1300 GS Adventure: il colore rosso è per la versione ''base''

Le moto più vendute nel 2024

Si è chiuso il 2024 e la classifica delle moto più vendute conferma di fatto gli ultimi dati. Lo scettro della moto più venduta del 2024 va infatti alla Benelli TRK 702 (qui la nostra prova), prima con ampio margine sulla BMW R 1300 GS seconda, mentre al 3° posto si posiziona l'Honda Africa Twin. Giù dal podio la prima è Yamaha Tracer 9, con Honda XL750 Transalp al 5° posto e un'altra Yamaha, la MT-07, al 6°. A seguire troviamo la Ducati Multistrada V4, seguita da Yamaha Ténéré 700, Moto Morini X-Cape e Voge Valico 525DSX.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Dic 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 7.344 2 BMW R 1300 GS Enduro 4.701 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.629 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 3.111 5 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 2.796 6 YAMAHA MT-07 Naked 2.432 7 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.361 8 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.350 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 2.324 10 VOGE VALICO 525DSX Enduro 2.319 11 YAMAHA TRACER 7 Turismo 2.195 12 MOTO GUZZI V7 Naked 2.119 13 YAMAHA MT-09 Naked 1.898 14 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.875 15 KAWASAKI Z 900 Naked 1.850 16 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.727 17 KEEWAY RKF 125 Naked 1.712 18 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 1.630 19 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.609 20 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1.537 21 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.412 22 HONDA CB 750 HORNET Naked 1.384 23 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 1.347 24 VOGE BRIVIDO 125R Naked 1.317 25 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.296 26 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.254 27 HONDA NC 750 X Enduro 1.239 28 TRIUMPH SPEED 400 Naked 1.227 29 KTM 790 DUKE Naked 1.207 30 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.202 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA



Gli scooter più venduti nel 2024

Per quanto riguarda gli scooter, invece, si consolida la classifica che già conoscevamo, con i modelli SH 125 e SH 150 di Honda nei primi due posti con ampio margine, con il podio completato dal Kymco Agility 125. A seguire Honda SH350 e Piaggio Liberty 125, mentre l'altra metà della Top 10 è occupata da Piaggio Beverly 300, Yamaha XMax 300, Kymco People S 125, Honda X-ADV e Honda ADV350.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Dic 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 15.027 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 11.980 3 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 9.004 4 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 8.762 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 8.570 6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5.900 7 YAMAHA XMAX 300 Scooter 5.649 8 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 5.573 9 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.552 10 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 5.449 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 5.038 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 4.780 13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 4.718 14 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 4.410 15 YAMAHA TMAX Scooter 4.394 16 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 4.323 17 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.459 18 HONDA FORZA 350 Scooter 3.361 19 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 3.109 20 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 2.385 21 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 2.271 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 2.158 23 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.828 24 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.823 25 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.593 26 PEUGEOT TWEET FL 125 Scooter 1.510 27 YAMAHA NMAX 125 Scooter 1.492 28 SYM JOYRIDE 300 Scooter 1.297 29 HONDA FORZA 750 Scooter 1.288 30 SYM JET X 125 Scooter 1.243 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA