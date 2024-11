Benelli presenta a EICMA la nuova TRK 902 Xplorer: solo concept o arriverà davvero?

Non è arrivata la TRK 800? Nessun problema, pronta in rampa di lancio c’è già l’erede: la nuova Benelli TRK 902 Xplorer. Per ora si tratta di un concept – precisa il costruttore – ma a ben vedere dalle immagini e dalla scheda tecnica non le manca poi molto per essere definita una moto pronta alla produzione di serie. Scopriamo com’è fatta.

Il look della nuova “maxi TRK” è strettamente legato a quello dell’attuale leader di mercato in Italia, ovvero la TRK 702, anche se qualche modifica c’è. Il frontale – faro a parte – è più snello, così come la coda, sembra quasi più tonica e atletica rispetto alla sorella minore.

LIVREA APPARISCENTE Da brava concept punta tutto sull’aspetto appariscente, come sottolineato anche dalla livrea verde e giallo fluo, ma il plexi così piccolo non lascerà contento chi con la TRK 902 vorrà farci dei viaggi se dovesse essere confermato anche su un eventuale prodotto di serie. Confermato anche l’andamento “all’insù” della coda: design batte funzione anche qui?

Il cuore della nuova TRK 902 Xplorer è un bicilindrico parallelo frontemarcia a doppio albero a camme da 904 cc, capace di 100 CV di potenza massima e 90 Nm di coppia, numeri che, se confermati, posizionerebbero l’adventure pesarese poco oltre il limite massimo dei 95 CV per poter essere eventualmente depotenziata. Scelta per tutelare la 702? Probabile, ma trattandosi di concept rimane in vita l’ipotesi del riposizionamento a 95 CV.

ANALOGICA Niente acceleratore elettronico – e dunque quick-shifter bi-direzionale, cruise control o riding mode – in compenso la frizione è anti-saltellamento e servoassistita. Il cambio è a sei rapporti.

A fare da scheletro per la TRK 902 Xplorer c’è una struttura mista in acciaio, con struttura a traliccio e piastre di rinforzo, mentre il forcellone è in lega d’alluminio. Le dimensioni sono allineate a quelle del segmento medio-maxi: interasse di 1.545 mm, altezza sella a 860 mm e peso di 235 kg ma senza accessori; il serbatoio del carburante è da 22 litri di capacità.

VERA EXPLOER I numeri citati poco sopra lasciano intedere che la TRK 902 Xplorer, se dovesse arrivare sul mercato, si indirizzerà per la prima volta ad un pubblico più esperto e competente. L’altezza della sella a 860 mm da terra è sintomo di sospensioni – finalmente – davvero a lunga escursione: la forcella a steli rovesciati (ancora massiccia con diamentro di 50 mm) è completamente regolabile, il monoammortizzatore è regolabile nel precarico e in estensione, l’escursione è di 200 mm su entrambi gli assi. I cerchi a raggi da 19 e 17 pollici calzano pneumatici di primo equipaggiamento Pirelli Scorpion Rally STR.

Sulla carta la dotazione della TRK 902 Xplorer sarà ricca: display TFT 7” a color con controllo remoto a 4 pulsanti retroilluminati, connessione BT, Wi-fi aggiornamento automatico, navigatore integrato e perfino comando vocale.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/11/2024