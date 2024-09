Benelli TRK 702X/702 e 502X/502 di nuovo in promozione

Prorogata fino a fine anno la speciale promozione per tutte le Benelli TRK 502, TRK 502X, TRK 702 e TRK 702X. Chi acquista e immatricola uno di questi modelli entro il 31 dicembre 2024 riceverà un tris di valigie incluso nel prezzo della moto. Che per le TRK 502 e 502X è pari a 5.990 euro, mente per le bestseller TRK 702 e 702X è di 7.490 euro franco concessionario.

La Benelli TRK 502X con il tris di valigie Shad

VEDI ANCHE

CONSEGNA A 60/90 GIORNI Di fatto proseguono le promo avviate prima dell'estate, la cui scadenza era prevista in origine al 30 settembre. Realizzate in collaborazione con i concessionari che aderiscono all'iniziativa queste offerte prevedono che il kit borse non sia consegnato al ritiro della moto, ma entro un termine di circa 60 giorni dalla sua immatricolazione nel caso delle TRK 502 e 502X, oppure 90 giorni nel caso delle TRK 702 e 702X.

La Benelli TRK 702X con il tris di valigie in alluminio

A CIASCUNA LE SUE Per la TRK 502/502X è previsto un tris di valigie in plastica nera a marchio Shad, mentre la TRK 702/702X è fornita con quelle in alluminio. La volumetria non è dichiarata, ma Benelli invita a recarsi nelle concessionarie aderenti per scoprire di più sulla promozione (e magari vedere la moto dal vivo).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/09/2024