Benelli: TRK 702 da record in Italia, e all'estero?

Oltre 5 mila unità vendute nei primi sette mesi del 2024: si punta al record per fine anno. Il successo di Benelli TRK 702 in Italia e all'estero

I numeri non sempre dicono tutta la verità, ma quando si tratta di classifiche questi sono spesso incontrovertibili: con 5.110 unità immatricolate, la Benelli TRK 702 è la moto più venduta da gennaio a oggi, un successo per certi versi annunciato in Italia – anche grazie alla strada spianata dalla sorella minore 502, che recentemente abbiamo messo in comparativa – seppur non scontato, ma si tratta di un’anomalia tutta italiana? Vediamo cosa dicono i numeri.

Benelli TRK 702X Dune Sea: un design piacevole e moderno

SI PUNTA AL RECORD Sul mercato oramai da poco più di un anno, la TRK ha affermato con il il suo primato, lo dicono i numeri: +12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e consentendo a Benelli di raggiungere il quarto posto nella classifica immatricolazioni complessive italiana per il settore moto. Un successo senz’altro ottenuto grazie alla buona alchimia tra dotazione, capacità della moto e posizionamento di prezzo corretto, a sua volta sostenuta da una campagna promozionale che ha visto fornire in omaggio al cliente, praticamente dal suo arrivo sul mercato a oggi, il tris di valige, accessorio molto apprezzato su una moto che può anche cimentarsi in qualche viaggetto. Stando alle stime del costruttore italo-cinese, se il trend dovesse confermarsi, entro la fine dell’anno sarebbe possibile raggiungere il traguardo record delle 8.000 immatricolazioni.

FENOMENO D’ESPORTAZIONE Il successo di Benelli, però, stando a quanto comunica Benelli, è in espansione anche al di fuori dei confini nazionali, con una presenza crescente nei principali mercati in Europa, dove Benelli registra un incremento medio superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (dati aggiornati a giugno 2024). Spagna, Portogallo, Polonia, Francia e Germania sono i mercati in cui si vendono più TRK 702.

Benelli TRK 702X Dune Sea: comoda e divertente su strada

I SEGRETI DEL SUCCESSO I numeri da record di TRK 702 sono stati così commentati da Gianni Monini, Direttore Commerciale di Benelli Italia:''La TRK 702 e la TRK 702X continuano a superare le aspettative, confermando la nostra capacità di offrire prodotti che rispondono alle esigenze dei nostri clienti. Con i numeri raggiunti ad oggi, puntiamo per fine anno a raggiungere le 8.000 immatricolazioni'', ha commentato. ''I nostri risultati sono frutto di un lavoro di squadra, dove il Centro Stile Benelli insieme al team R&D, con sede a Pesaro, sono fondamentali per la definizione dei concept delle nostre moto. Qui, designer e ingegneri lavorano insieme per creare mezzi che rappresentino al meglio lo stile e la tradizione italiana. Siamo fiduciosi di poter consolidare ulteriormente il nostro posizionamento e guardiamo con ottimismo al futuro, puntando a raggiungere posizioni ancora più ambiziose''.







Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/08/2024