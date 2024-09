Benelli Week 2024: fino a domenica la grande festa a Pesaro

Benelli Week 2024 è già in corso a Pesaro e non si fermerà fino a domenica: il programma della manifestazione e i tour in moto

Una settimana all'insegna della passione per le moto, quelle di Pesaro in particolare. È la Benelli Week 2024, in corso ora nelle Marche e che terminerà domenica. Scopriamo tutto sull'evento.

L'EVENTO La Benelli Week 2024 è un evento, giunto alla quattordicesima edizione, organizzato dal Moto Club Pesaro Tonino Benelli, dal Registro Storico Benelli, dal Museo Officine Benelli, con la collaborazione – insieme a Benelli – di Regione Marche e Comune di Pesaro. Un'occasione per celebrare le moto Benelli – e non solo – in tutte le loro sfaccettature attraverso tour indimenticabili, momenti di aggregazione e scoprendo le bellezze del territorio centro-italiano.

“Siamo alla quattordicesima edizione di questa manifestazione – ha annunciato Paolo Marchinelli, direttore del Museo Officine Benelli – che ogni anno richiama a Pesaro centinaia di appassionati delle due ruote. Sono arrivati già tanti stranieri che parteciperanno ai sette giorni di evento, durante i quali saranno organizzati tour in motocicletta e visite ai musei”.

IL PROGRAMMA La Benelli Week rappresenta quindi un'occasione unica per vivere la passione e la tradizione del marchio pesarese. In questi giorni speciali ci sono tour alla scoperta delle Marche e dell’Umbria, visite ai musei, serate a tema e tante attività dedicate agli amanti delle due ruote. Di seguito il programma delle ultime due giornate, sabato 21 e domenica 22.

Sabato 21 Settembre : tour dedicato al Monte Carpegna, nel cuore degli Appennini e paradiso dei motociclisti.

: tour dedicato al Monte Carpegna, nel cuore degli Appennini e paradiso dei motociclisti. Domenica 22 Settembre: il programma prevede un gran finale della manifestazione con l’evento a calendario ASI “La Musica della Moto” – Memorial Augusto “Cicco” Baronciani, tra i più grandi presidenti del Moto Club Pesaro Tonino Benelli con un importante passato da pilota negli anni ’50, recentemente scomparso. Durante il tour in moto si percorreranno le strade più affascinanti del territorio, fino a raggiungere il caratteristico borgo di Montefabbri, inserito tra i più belli d’Italia. Dopo ad una evocativa rappresentazione Rossiniana, tutti in sella per raggiungere Tavullia, e poi arrivare alla famosissima strada Panoramica, dove ad attendere tutti i partecipanti ci saranno le straordinarie Benelli da corsa degli anni ’60 e ’70, appartenute al collezionista Luciano Battisti. La chiusura dell’evento si terrà, come di consueto, sul bellissimo lungomare di Pesaro.

Particolarmente significativo sarà l'omaggio a Silvio Grassetti, campione d'Italia con la Benelli 350 nel 1967, a cui è dedicata l'edizione di quest'anno. Grassetti, protagonista della scena motociclistica tra gli anni '50 e '70, è un simbolo della storia sportiva della casa pesarese.

LE MOTO Benelli sarà presente con numerosi modelli della propria gamma, comprese le moto che, attualmente, dominano il mercato motociclistico italiano: le TRK 702 e 702X. Non manca all’appello la famiglia Leoncino, dalla 125 alla 800 Trail, ma c'è spazio anche per la più classica Imperiale 400, così come per la BN 125, che strizza l’occhio ai partecipanti più giovani.

“Ringrazio il Moto Club Benelli – annuncia Gianni Monini, Responsabile Commerciale Benelli Italia – per organizzare ogni anno un evento di questa portata, dedicato a tutti gli appassionati del marchio, che da sempre, insieme a Moto Club e Registro Storico Benelli rappresenta un punto di riferimento per la città di Pesaro e per le Marche. Da anni Benelli è tornata ai vertici delle classifiche, e la Benelli TRK 702 è oggi il modello di moto più venduto in Italia. Quest’anno contiamo di arrivare ad immatricolarne circa 7mila unità: ci aspettiamo di vederne tante anche alla Benelli Week 2024”.

''La Benelli Week – prosegue Roberto Vitali, Marketing & Sales Manager Benelli – è per noi un momento di straordinaria importanza, un’occasione speciale per vedere in azione le nostre moto con quelle che hanno scritto la storia del nostro Marchio. Inoltre è una celebrazione - insieme agli appassionati - di una tradizione che continua a vivere grazie al prezioso lavoro svolto dallo staff del Museo Benelli, a cui rinnoviamo ogni anno il nostro supporto. Siamo fieri di essere parte del territorio e della comunità di Pesaro!''

Pubblicato da Michele Perrino, 19/09/2024