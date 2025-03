Morbidelli T1002VX 2025: la prova della crossover da meno di 10.000 euro

Dopo la prova della nuova Morbidelli T1002VX posso dirlo: la crossover entra a gamba tesa nel segmento delle moto adventure low cost con un prezzo inferiore ai 10.000 euro ma una dotazione super, davvero ricchissima. Scopriamo come è fatta, dal motore passando per tutte le caratteristiche tecniche, il peso e i consumi: ecco la recensione della Morbidelli T1002VX 2025. Trovate qui, invece, la storia recente di Morbidelli, acquisita da MPB (che fa parte del Keeway Group).

Della Morbidelli T1002VX 2025 vi avevamo già parlato qui, pertanto per un ripasso delle sue caratteristiche tecniche vi invito a consultare quel pezzo. La presa di contatto dal vivo, però, ha confermato una moto dall'aspetto piacevole, dalle dimensioni abbondanti – piuttosto stretta e lunga, soprattutto dalla sella alla ruota anteriore – e con una buona qualità costruttiva. C'è un po' di plastica, certo, ma l'unica parte che lascia un po' perplessi è la sovrastruttura del telaio che, all'altezza del perno forcellone, dove si entra in contatto con lo stivale, sembra ''macchiarsi'', trasmettendo l'idea di una verniciatura un po' troppo leggera. Per il resto il touch & feel – per dirla all'italiana maniera, il toccare con mano – è molto positivo, soprattutto nella zona del manubrio.

Morbidelli T1002VX 2025: comandi

Un manubrio larghissimo per la Morbidelli T1002VX, molto proteso in avanti – della posizione di guida vi parlo tra un attimo – ma ricco di tasti, tutti molto razionali (e retroilluminati). Sul blocchetto sinistro il comando del cruise control, quelli di sella e manopole riscaldabili, mentre sul blocchetto destro ospita, oltre all'accensione, il tasto dedicato ai riding mode. Ben fatte le leve di freno e frizione, regolabili.

Morbidelli T1002VX 2025: display

Il grosso display TFT da 7'' contiene tutte le informazioni ed è ben leggibile anche con il sole alle spalle: forse solo i caratteri sono in qualche caso un po' piccoli e non facilissimi da leggere, ma nel complesso è un ottimo strumento (sempre tenendo conto del rapporto qualità-prezzo). Di fianco al display ci sono, sul lato sinistro, presa USB e USB-C, mentre sul destro c'è la presa 12 Volt. La T1002VX è dotata di connettività e, tramite l'app Morbidelli Connect, è possibile avere informazioni sullo stato del veicolo, la posizione e molto altro. Disponibile anche la funzione di navigazione per 12 mesi, con un SIM integrata inclusa. Al termine del periodo è possibile rinnovare con un costo di circa 3 euro al mese.

Morbidelli T1002VX 2025: dotazione

La T1002VX di Morbidelli esce praticamente full optional dalla concessionaria. Ci sono fari a LED, protezioni tubolari, paracoppa in alluminio, supporti e tris di valigie in alluminio. La dotazione per viaggiare comprende cupolino regolabile manualmente, sella e manopole riscaldabili, cruise control, riding mode – Sport, Standard, Rainy e Off-Road, che disattiva l'ABS – e sistema di monitoraggio della pressione pneumatici. Non è al momento previsto un cambio quickshifter (ma arriverà quasi sicuramente).

Dopo aver preso contatto con la Morbidelli T1002VX è tempo di salire in sella e partire. La seduta a 820 mm da terra viene in aiuto anche di chi non svetta: dai miei 180 cm tocco saldamente con quasi tutta la pianta dei piedi, il che fa pensare che anche chi è intorno al metro e settanta possa trovare il suo spazio in sella alla crossover pesarese (di origini). Longitudinalmente c'è spazio – si troverà bene chi è alto – dalla sella al manubrio, che è largo e piuttosto distante, (addirittura troppo per certi versi). Per le mie dimensioni è comunque una posizione di guida confortevole, con le braccia piuttosto distese in avanti, mentre per chi è più basso sarà questo il tema (se arriva più o meno bene al manubrio). In generale, tuttavia, la gestione del mezzo – che pesa 265 kg in ordine di marcia, col serbatoio da 20 litri all'80% e valigie escluse – non è così critica da fermo o a bassa velocità, complice una buona distribuzione dei pesi e il motore V-Twin che la ''allunga''.

Morbidelli T1002VX 2025: il motore

Il bicilindrico a V della Morbidelli T1002VX è super soft nell'attacco, forse anche troppo. In mappa Standard sembra soffocato e nella prima parte della corsa dell'acceleratore è molto delicato. Anche insistendo non arriva mai una spinta così decisa, mentre il sound si fa decisamente più pieno e piacevole. Le cose cambiano, e molto, in mappa Sport, decisamente appuntita nell'erogazione alla prima apertura del gas (forse troppo). Un riding mode per i puristi, che vogliono guidare alla vecchia maniera: questa configurazione, infatti, prevede l'esclusione automatica del traction control, per una gestione demandata interamente al polso destro del pilota. Nota stonata: la mappa motore si può modificare solo da fermo e non in movimento... Buono il funzionamento del cambio, morbido, caratterizzato da una corsa leggermente lunga e da qualche stoc/clock di troppo, ma comunque esente da fastidi o impuntamenti. Nel corso del test ho rilevato un consumo di 5,6 litri/100 km, valore in linea con quel che mi sarei aspettato visto che non ho guidato in maniera particolarmente attenta: andando a spasso mi aspetto di raggiungere e forse superare i 20 km/litro.

Morbidelli T1002VX 2025: freni, sospensioni e comfort

La T1002VX ha un attacco della frenata all'anteriore molto sobrio – sembra fare il pari con l'erogazione del motore – per poi avere un buon mordente non appena si strizza la leva con maggiore forza (buono anche il posteriore). Quando insisto sul comando, tuttavia, la forcella non affonda quanto mi aspetterei – sono pur sempre su una crossover con ruota anteriore da 19'' a raggi da 180 mm di escursione – rimanendo sostenuta nella taratura. Un setting confermato anche dal mono dotato di pro-link, dietro, controllato nella taratura. Il risultato, su strada, è una moto composta, precisa e molto stabile, ma comunque capace di copiare egregiamente il fondo ondulato del Passo della Raticosa e dintorni, teatro della prova. Mai scomoda né secca, la T1002VX preferisce essere rigorosa piuttosto che mollacciona, anche in luogo del suo peso di oltre 2 quintali e mezzo.

Morbidelli T1002VX 2025: tra le curve

Una crossover sportiveggiante la T1002VX di Morbidelli, forse non tanto nel motore, ma nella dinamica di guida. L'assetto offre il sostegno che serve per guidare in modo scorrevole ed entrare in curva con buone velocità, ripagati da una bella sensazione di stabilità. Il suo terreno ideale è il misto medio-veloce, dove infonde sicurezza, ma non se la cava male neanche nello stretto, con una buona dose di agilità, nonostante la mole (basta spingere nei punti giusti). Sarà per via della distanza tra sella e manubrio cui accennavo prima che l'anteriore sembra un po' distante: sembra mancare un po' il quadro di quello che capita sulla ruota, cosa che non esalta il feeling dal primo metro, ma imparando a fidarsi la Morbidelli T1002VX non tradisce e dà soddisfazioni. La distanza che separa la seduta dal manubrio è d'aiuto: ci si può avvicinare col busto verso i comandi, allargando un po' i gomiti verso l'esterno, nel tentavo di assumere una posizione di guida un po' più sportiva e caricata sull'anteriore.

Morbidelli T1002VX 2025: protezione aerodinamica

La T1002VX è stretta – merito del motore a V – ma le sovrastrutture sono ampie: a livello della carenatura non ho mai percepito molta aria nella zona delle gambe, mentre il plexi, in posizione alta, riesce a fare meglio di quanto mi aspetti: non è altissimo né larghissimo, ma la parte inferiore del casco e le spalle sono al riparo dal flusso diretto dell'aria. Se siete freddolosi vi basterà azionare gli interruttori di sella e manopole riscaldabili: 3 livelli per ciascuno, ci mettono un po' ad andare al massimo regime ma, una volta raggiunto, la garanzia è di stare al calduccio come davanti al camino.

Morbidelli T1002VX 2025: recensione, le conclusioni

La T1002VX 2025 è una bella crossover. Convince esteticamente, con forme proporzionate e piacevoli, ma soprattutto grazie alla sua ricchissima dotazione. Quasi impossibile trovare una concorrente con ruota da 19'' così ricca di serie, ma anche una moto che, a questa cifra, sappia convincere per piacere di guida, comfort e prestazioni. Una bella gatta da pelare per la regina delle vendite 2024, la Benelli TRK 702....

La nuovo T1002VX 2025 di Morbidelli è proposta, in due colorazioni – bianco o grigio – al prezzo di lancio di 9.990 euro franco concessionario. La garanzia è di 36 mesi, la manutezione è prevista ogni 5.000 km.

Motore Cilindrata (cm³) 997 Tipo V2 80° 4 tempi / 8 valvole / SOHC Alesaggio x Corsa (mm) 92×75 Potenza massima (Hp/rpm) 87,2 CV/7.500 giri/min Coppia Massima (N·m/rpm) 89/5.250 giri/min Raffreddamento A liquido Trasmissione Frizione / Cambio / Trasmissione Frizione antisaltellamento, 6 velocità, catena Telaio Sospensione anteriore Forcella telescopica upside-down 43 mm, regolabile in estensione, KYB Escursione sosp.anteriore (mm) 183.8 Sospensione posteriore Ammortizzatore regolabile in precarico ed estensione, KYB Escursione sosp.posteriore (mm) 77.4 Freni anteriori Doppio disco flottante, pinza a 4 pistoncini, J.Juan Diametro disco del freno anteriore (mm) 320 Freni posteriori Disco, pinza a 1 pistoncino, J.Juan Diametro disco del freno posteriore (mm) 260 Tipo di ruota Cerchi a raggi Tubeless Pneumatico anteriore 120/70-19 Pneumatico posteriore 170/60-17 Tipo di braccio sospensione posteriore Basculante in alluminio doppio braccio Sicurezza attiva e passiva ABS Sì, Bosch Disattivazione ABS Sì ABS PRO Sì Controllo pressione pneumatici (TPMS) Sì Controllo di trazione (TCS) Sì Dispositivi di assistenza e controllo Selezione modalità di guida Sì Comando acceleratore Controllo elettronico dell'acceleratore (ETC), Ride by wire Cruise Control (CCS) Sì Apparato Multimediale e confort Pannello strumentazione TFT, 7 pollici Porta di ricarica USB Sì Manopole riscaldabili Sì Sella riscaldabile Sì Blocchetti retroilluminati Sì

Apparato Multimediale e confort Pannello strumentazione TFT, 7 pollici Porta di ricarica USB Sì Manopole riscaldate Sì Sella riscaldata Sì Blocchetti retroilluminati Sì Connessione Quadro / Proiezione di Navigazione Sì Dimensioni e peso Altezza sella (mm) 820 Capacità serbatoio (L) 20 Peso in ordine di marcia (kg) 265 Capacità di carico massima (kg) 190 Velocità massima (km/h) 198

