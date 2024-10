Morbidelli presenta la T1002VX, la maxi enduro da meno di 10.000 euro

Quante volte vi è capitato nella vita d’incontrare una persona dal volto familiare? Il classico deja vù. Con la Morbidelli T1002VX ho avuto la stessa sensazione e, pensa che ti ripensa, ecco dove l’avevo già vista… anzi mi ci ero seduto anche sopra! Era EICMA 2022 presso lo stand MBP, marchio del gruppo Keeway che di recente ha acquisito lo storico brand romagnolo Morbidelli. Scopriamo insieme questa adventure tourer che ha caratteristiche tecniche interessanti e un prezzo decisamente competitivo.

Dal punto di vista estetico la nuova Morbidelli T1002VX cambia pochissimo rispetto alla MBP vista sotto le luci dei riflettori di EICMA 2022, le uniche differenze stanno nelle grafiche e nella conformazione delle barre paramotore. Il look è quello tipico delle enduro stradali, con tanto di becco all’anteriore, paramani, plexi regolabile e cerchi a raggi con pneumatici leggermente tassellati.

Morbidelli T10002VX, il motore bicilindrico a V di 80°

La caratteristica peculiare della T1002VX è senz’altro il motore, un bicilindrico a V di 80° a singolo albero a camme, prodotto dall’azienda Gaokin. Un bel motore da 997 cc che punta non tanto sulla potenza massima quanto più sulla coppia e sulla sua disponibilità già a bassi giri motore, almeno questo lasciano intendere i numeri della scheda tecnica, ovvero 87,2 CV a 7500 giri/min con una coppia massima di 89 Nm a 5.250 giri/min. Motore che è abbinato ad un cambio a sei rapporti ma, soprattutto, al comando del gas elettronico, che consente l’introduzione degli ormai canonici riding mode. Sulla Morbidelli ce ne sono 4 (Rain, Sport, Standard e Off-road).

Ormai la tecnologia non può mancare sulle moto moderne, nemmeno sulla Morbidelli. All'appello rispondono il cruise control, le manopole e la sella riscaldabili, l’ABS disinseribile come il controllo di trazione, le prese USB, il sensore TPMS per gli pneumatici, blocchetti comandi retroilluminati e un display TFT da 7 pollici. Quest’ultimo è dotato di connettività Morbidelli Connect, una piattaforma progettata per offrire una sicurezza attiva superiore per il pilota. Tramite la Morbidelli app, gli utenti possono connettersi alla moto grazie al T-BOX con connettività 4G integrata, monitorando in tempo reale le principali funzioni. L’app consente anche il tracciamento in tempo reale di amici vicini che utilizzano Morbidelli Connect, offrendo un’esperienza di guida condivisa e sicura, mantenendo i piloti connessi durante i percorsi.

Dotazione tecnologica di buon livello, ma per essere allineata al claim scelto dall’azienda per lanciarla sul mercato, ovvero “Progettata per andare oltre”, la Morbidelli T1002VX è dotata di una ciclistica pensata per affrontare il quotidiano, il viaggio su strada ma anche qualche sterrato poco impegnativo. Il telaio in acciaio è abbinato ad un forcellone in alluminio, Kayaba mette la firma al comparto sospensioni composto dalla forcella telescopica rovesciata da 43 mm - con corsa di 184 mm – e dal mono ammortizzatore multi-link, anch’esso regolabile con ispone di una corsa di 77,4 mm. Il sistema frenante è fornito da J.Juan e include doppi dischi flottanti anteriori da 320 mm e un disco posteriore da 260 mm; di serie c'è il sistema Bosch ABS Pro. Un impianto che deve frenare una moto “ben piazzata”, sono infatti 265 i chili di peso in ordine di marcia, ovvero con il 90% di benzina all’interno del serbatoio da 20 litri.

La Morbidelli T1002VX sarà disponibile nelle concessionarie da novembre al prezzo di 9.990 euro. Basterebbe questo a renderela molto interessante, ma l'asso nelle manica di Morbidelli è una promozione che include borse laterali e top case in alluminio.