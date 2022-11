MBP T1002V, la adventure touring in video da EICMA 2022

Pensata per andare ovunque (anche in città), a EICMA 2022 debutta la nuova adventure MBP T1002V: come è fatta nel video live da EICMA

Il marchio Moto Bologna Passione si presenta a EICMA 2022 con la MBP T1002V, novità che segna l’esordio del brand di Keeway nel segmento delle maxi adventure. Una moto pensata per andare ovunque, anche in città, progettata per gli amanti dei lunghi viaggi. Ecco come è fatta.

MBP T1002V, visuale laterale

CICLISTICA AL TOP La ciclistica della T1002V contempla la forcella telescopica KYB Upside-Down con 160mm di escursione e regolazione del precarico, abbinata al mono posteriore Pro-Link KYB con 77 mm di corsa. La ruota anteriore da 19'' e quella posteriore da 17'' montano pneumatici Pirelli. L’impianto frenante è composto da un doppio disco da 320 mm all’anteriore e un 260 mm al posteriore, entrambe con pinze J.Juan e ABS Bosch.

MBP T1002V, il quattro cilindri da 997 cc

MOTORE Il cuore pulsante di questa MBP è il 4 tempi da 997 cc con 2 cilindri a V con angolo di 80°, capace di una potenza massima di 95 CV (pari a 70 kW) a 7.600 giri/min e una coppia massima di 102 Nm a 6.500 giri/min. La velocità massima, non dichiarata, supera i 200 km/h. Iniezione elettronica Bosch, serbatoio da 21 litri per una grande autonomia anche nei viaggi più lunghi.

MBP T1002V, la posizione di guida

QUANDO ARRIVA, PREZZO La T1002V, insieme alla “sorella” roadster C1002V, arriverà nei primi mesi del prossimo anno presso tutte le concessionarie ufficiali MBP. Prezzo ancora da definire.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022