EICMA 2022, le novità allo stand Lambretta: 75 anni e non sentirli!

ZERO 1 Articoli

Il celebre marchio milanese festeggia i suoi primi 75 anni e lo fa portando in fiera la sua gamma completa e una novità assoluta

Lambretta, lo storico marchio milanese, festeggia la bellezza di 75 anni dalla sua fondazione, e per questo si è presentata a EICMA 2022 con uno stand che simboleggia la fabbrica di Lambrate. Al suo interno, tutta la gamma 2023 e un’anteprima assoluta.

LAMBRETTA X125

Lambretta a EICMA 2022, la nuova X125, il faro anteriore

Il nuovo arrivato è X125, il secondo modello della serie X, inaugurata lo scorso giugno con X300, presentato al Fuorisalone 2022. Concepito come veicolo da utilizzare soprattutto in ambito urbano, alla stregua del fratello maggiore presenta linee sportive e affusolate, che rimandano alla storia della casa milanese. Il motore è un monocilindrico da 124 cc a quattro tempi raffreddato a liquido, con 14,3 CV di potenza erogati a 9.500 giri al minuto. La produzione in serie inizierà entro la fine dell’anno, con l’arrivo nelle concessiarie qualche settimana più tardi, al prezzo indicativo di 5.700 euro.

IL RESTO DELLA GAMMA

Lambretta a EICMA 2022, la X300

VEDI ANCHE

In fiera a Milano troviamo la serie G-Special, il cui modello di punta G350 era stato anch’esso presentato durante il Fuorisalone. È il modello con la cilindrata più alta nella categoria degli scooter classici premium: telaio monoscocca in acciaio, fianchetti laterali intercambiabili, ABS a doppio canale, fari full LED e display TFT. Produzione già avviata, prezzo indicativo di 7.000 euro. Nello stand Lambretta è inoltre esposta la Serie V-Special, già in commercio dal 2017 e disponibile nelle cilindrate 50-125-200 cc.

LA STORIA DI LAMBRETTA

Lambretta a EICMA 2022, la G-Special 125

Il primo scooter Lambretta viene prodotto nel 1947. Il nome è stato pensato dall’artista e pubblicitario Daniele Oppi, e deriva dal fiume Lambro, che a sua volta dà il nome al quartiere di Lambrate (a Milano) dove si trova la fabbrica. Lo scooter nasce da un'idea di Cesare Pallavicino e Pier Luigi Torre su input di Ferdinando Innocenti. Rispetto alla concorrenza, Lambretta vanta un vero e proprio telaio, a cui verranno successivamente aggiunti gli scudi protettivi e i fianchetti laterali a partire dal 1950. Lo stile di Lambretta era più personale, e dal punto di vista tecnologico poteva vantare uno sterzo più preciso e il motore in posizione centrale.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022