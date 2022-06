Lambretta: due nuovi modelli in arrivo. Ecco dove vederli

Certe rivalità hanno lasciato un segno nella storia: Coppi e Bartali, Senna e Prost, pasta o pizza, ma se si tratta di scooter la battaglia tra Vespa e Lambretta non si può non menzionare. La Vespa è un’icona riconosciuta in tutto il mondo, ma la Lambretta ha una storia altrettanto gloriosa. Sono passati 75 anni dalla sua nascita e quale modo migliore di festeggiare se non presentando due nuovi modelli che continueranno a portare avanti la tradizione? Si chiamano X300 e G 350 Special le Lambretta del futuro e verranno presto svelate a Milano, in occasione della Design Week e affiancheranno la V 125 Special, attualmente unico modello a listino.

Nuova Lambretta V-Special, la rinascita del marchio storico

VEDI ANCHE

POCHE NOTIZIE Al momento di loro non si sa ancora molto se non che verranno svelate in un contesto suggestivo come il Chiostro Piccolo della Basilica di San Simpliciano, al centro del distretto di Brera, e che saranno visibili al pubblico dal 7 fino al 12 giugno.

FUORISALONE Le due novità saranno esposte al fianco dei modelli storici del marchio lombardo, grazie alla partecipazione del Museo Lambretta, in una struttura a forma di infinito. Il nome dell’installazione per il Fuorisalone è Infinity | Heritage e direi che nome più appropriato non poteva essere scelto, sperando che i nuovi modelli tornino a dar linfa vitale ad un brand che ha vissuto alti e bassi ma che rimane un pezzo di storia del motociclismo tricolore.