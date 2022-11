EICMA 2022, le novità di MBP al Salone di Milano

Tris d’assi per Moto Bologna Passione, brand del gruppo Keeway che porta a EICMA 2022, all’interno del suo stand in fiera a Rho Milano, i suoi nuovi modelli per il 2023. Andiamo a scoprirli più da vicino.

MBP C1002V

MBP a EICMA 2022, la C1002V vista di 3/4 anteriore

Una grossa cruiser stradale, dal design classico ma con uno stile moderno, sottolineato dallo schermo TFT da 5” del quadro strumenti. Ad alimentarla un corposo bicilindrico a V da 997 cc da 95 CV e 102 Nm di coppia raffreddato a liquido, e collegato alla ruota posteriore da un cambio a sei marce. Arrivo previsto nei concessionari MBP nel corso del prossimo anno, a prezzi non ancora comunicati.

MBP T1002V

MBP a EICMA 2022, la T1002V: il bicilindrico a V da 997 cc

Stesso motore (e prestazioni) da 997 cc della cruiser, trasportato questa volta su una maxi adventure, la prima della casa bolognese, destinata agli appassionati di lunghi viaggi su due ruote. A suo agio tanto nel traffico quando sulle strade extraurbane, la T10002V punta su maneggevolezza e prestazioni, ed è capace di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Disponibilità nelle concessionarie entro i primi mesi del prossimo anno.

MBP SC300

MBP a EICMA 2022, lo scooter SC300: vista di 3/4 anteriore

Chiude la rassegna di EICMA 2022 il maxiscooter con ruote da 13” pensato per muoversi in città, senza disdegnare qualche puntata fuori porta. A spingerlo provvede un monocilindrico da 278 cc raffreddato a liquido da 25 CV di potenza e 24,5 Nm di coppia, abbinato alla trasmissione automatica a variazione continua. Di serie cruscotto TFT a colori da 5”, luci a LED e sistema di avviamento senza chiave. Disponibile nei colori nero, blu e rosso, arriverà nei primi mesi del 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022