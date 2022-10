MBP M502N: che sorpresa questa piccola naked! La prova video

Il marchio MBP può non essere tra i primi che vi saltano in mente quando pensate ad una motocicletta ma se vi dico Keeway sono certo che il nome vi è già più familiare. Da una costola del brand cinese, parente anche di Benelli in quanto entrambi controllati dalla stessa proprietà ovvero QJ Motor, nasce questo nuovo marchio pensato apposta per attaccare il segmento delle medie cilindrate. Il primo prodotto non poteva che essere una naked, una tipologia di moto che in Italia piace ancora tantissimo. Si chiama M502N e ha tante caratteristiche che potrebbero piacere ai motociclisti del Belpaese.

MBP M502N 3/4 anteriore

MBP M502N, dettaglio del faro anteriore

Il look è caratterizzato da linee sportiveggianti e affilate, il frontale racchiude elementi stilistici forse già visti sulle naked di segmento superiore, un po’ GSX-S1000 un po’ KTM, ma sono comunque icone del segmento da cui prendere spunto. All'anteriore colpiscono i foderi dorati di dimensioni generose della forcella a steli rovesciati, la parte centrale e ha un serbatoio muscoloso proteso verso il davanti e la coda è corta, con il parafango fissato al forcellone. Un'aggiunta che a parere personale trovo un po' eccessiva, dato che per il porta targa è presente in posizione tradizionale e appesantisce la linea.

BEN FATTA Il termine cinesata quando si parla di moto provenienti da oltre la muraglia è ormai passato di moda, la cura dei dettagli non manca. La M2502N è ben rifinita nonostante i materiali non siano propriamente di qualità super ricercata, c'è tanta plastica, è vero, ma in generale è ben assemblata. Bene in ordine anche i cavi elettrici e dei comandi di acceleratore e frizione e, pensate, l'impianto frenante firmato JJuan è dotato anche di tubi in treccia, un dettaglio che spesso si fatica a trovare anche su moto di segmento superiore.

MBP M502N, la strumentazione TFT

RICCA LA DOTAZIONE Di ottimo livello, considerando il segmento, è invece la dotazione: le luci sono tutte full led, quella anteriore addirittura la funzione automatica per passare da DRL ad anabbagliante e le frecce sono tutte a led. Completa il quadro ildisplay TFT da 4 pollici e mezzo a colori bello nelle grafiche anche se non sempre spicca per leggibilità.

MOTORE E CICLISTICA Per quanto riguarda motore e ciclistica la M502N non ha nulla dai invidiare alle pari cilindrata di marchi ben più rinomati. Il telaio infatti è in tubi d'acciaio e in acciaio e anche il forcellone, la forcella come dicevamo firmata Kayaba ha steli di generose dimensioni ma non è regolabile né nel precarico né nell'idraulica, il monoammortizzatore invece regolazione del precarico ce l'ha, anche se difficile da raggiungere. Chicca il leveraggio progressivo che aiuta a smorzare le asperità. Il peso è forse il suo tallone d'Achille infatti la M502N non è certamente un fuscello: i chili sul piatto della bilancia sono infatti quasi 200 a secco. C’è di buono che non dovrete pedalare per spostarla dato che al centro del telaio batte un bel bicilindrico parallelo fronte marcia e raffreddato a liquido da 486 centimetri cubi, la potenza massima riportata sulla scheda tecnica di 48 cavalli - il massimo consentito dalla legge per le moto di questo segmento - mentre sono 47 in Newton metro di coppia.

MBP M502N, la posizione in sella è piuttosto sportiva

In sella di spazio ce n'è in abbondanza anche per i motociclisti del vecchio continente. La posizione di guida è leggermente sportiveggiante, con il giusto carico sull'avantreno e le ginocchia in posizione naturale e non troppo sacrificata. Anche se, a dirla tutta, la sella veramente molto bassa rende sì facile la vita a chi non spicca in quanto a centimetri di statura, ma compromette un po' il piacere di guida: una sella più alta avrebbe reso la triangolazione con pedane e manubrio decisamente più azzeccata e più adatta a sfruttare il potenziale dinamico di questa interessante naked A2. Due piacevoli chicche sono le leve di frizione e freno anteriore regolabili così come le indicazioni sul manubrio per regolarne l'inclinazione e cucirsi a proprio piacimento l’ergonomia.

VEDI ANCHE

OSSA GROSSE Bastano pochi metri percorsi in sella per capire subito di che pasta è fatta questa MBP. Che non sia un peso mosca lo si avverte alle basse andature, dove si nota un eccesso di peso sull'anteriore. Personalmente trovo la forcella un po' troppo sovradimensionata rispetto al segmento e fare cambiare direzione alla moto a bassissima velocità, magari proprio negli slalom cittadini, non è la cosa più facile al mondo. Sotto questo aspetto anche la frizione con la sua pesantezza non è una alleata per chi non ha una presa di ferro. In compenso però sulle asperità si viaggia un gran bene, le sospensioni filtrano a dovere, ben più di quanto mi sarei aspettato.

MBP M502N, il motore è brioso... più di quanto si possa immaginare!

CHE CARATTERINO! Il motore gira davvero un gran bene, mi ha convinto l'erogazione, pronta fin da subito e corposa nel procedere verso gli alti regimi, dove mostra anche un allungo convincente. Il cambio ben rapportato e preciso negli innesti consente di sfruttare tutta la verve del piccolo bicilindrico. Lo scarico, piacevole alla vista, tutto sommato convince anche quando c’è da far sentire la voce. Non vi aspettate il rombo di un V4 o l’urlo di un 600 4 cilindri, ma rispetto a ciò che siamo abituati è sicuramente una “voce fuori dal coro”.

STABILE E PRECISA Nonostante la MBP sia una moto entry level la guida in maniera disinvolta non la intimorisce anzi. Quando ci sono dei bei tratti ricchi di curve da affrontare lei si rimbocca le maniche e mette in mostra una dinamica di guida che premia ancora una volta la stabilità rispetto all'agilità. Non sarà fulminea nei cambi di direzione ma rispetto ad altre pari cilindrata è senza dubbio più predisposta ad essere strapazzata tra le curve, con la ciclistica che non si imbarazza quando c'è da fare qualche bella piega.

MBP M502N, la guida di corpo è quasi necessaria

GUIDA FISICA Per farla entrare in curva richiede una guida piuttosto fisica ma per chi ama questo stile di conduzione la M502N è sicuramente una valida compagnia. Buono anche il compito svolto dall'impianto frenante che non sembra risentire della fatica sotto sforzo con l’ABS firmato Bosch che interviene solo quando è veramente necessario. Sportività sì, dunque, ma bisogna mettere in conto che quando si chiedono gli straordinari al motore lui presenta il conto attraverso delle vibrazioni che si avvertono specialmente nella zona delle pedane e della giunzione tra sella e serbatoio. Ovviamente autostrade e tangenziali per una naked non sono terreno di elezione, anche perché quando il motore è su di giri le vibrazioni, come già detto, si fanno notare, ma a 130 km/h il bicilindrico della M502N offre ancora il giusto brio per affrontare i sorpassi in totale sicurezza.

MBP M502N vista laterale

Insomma, si potrebbe dire che per la MBP è il classico buona la prima, la M502N è senz'altro una naked che può soddisfare sia chi è alla ricerca di una moto per proseguire all'interno del percorso di crescita della carriera motociclistica, sia per chi è alla ricerca di una moto dal prezzo d’acquisto tutto sommato contenuto ma che non fa rinunciare a nulla di fondamentale, divertimento compreso. Visto che lo abbiamo chiamato in causa parliamo di prezzo: la MBP M502N è disponibile in due colorazioni bianca con dettagli neri e rossi come la moto del test effettuato oppure nera con un prezzo di listino di 5.999 euro

MBP M502N

Motore Bicilindrico parallelo, Euro 5

Cilindrata 486 cc

Potenza 48 CV a 8.500 giri/min

Coppia 47 Nm a 6.750 giri/min

Peso 197 kg a secco

Prezzo 5.990 euro

Casco GIVI 50.9

Felpa Macna Nuclone

Guanti Macna Haros

Jeans Ixon Alex

Scarpe TCX Street 3