EICMA 2022: tutte le novità di Malaguti in fiera a Milano

Quattro anni dopo l’acquisto da parte del gruppo KSR, la casa di San Lazzaro di Savena si presenta a EICMA 2022 con una gamma rinnovata e moderna, senza perdere il legame con le sue origini, che vogliono le Malaguti moto per tutti, in particolare i giovani.

DRAKON125

Malaguti Drakon 125, dettaglio del gruppo ottico anteriore

Disponibile da poche settimane in Europa, la Drakon 125 è la nuova punta di diamante della gamma Malaguti: naked per sedicenni, con motore 125 cc raffreddato a liquido con 13,5 CV (10 kW) di potenza a 9.500 giri/min e 11,4 Nm a 7.500 giri/min.

MADISON 125, XSM E XTM 125

Malaguti Madison 125 2023, vista laterale

Piccole ma importanti novità per i modelli XSM e XTM125 (più orientato al fuoristrada) già sul mercato, che beneficiano di nuove selle, inediti impianti di scarico e ABS. Nuove anche le luci a LED, di serie per entrambe. Linee ridisegnate anche per il best seller Madison 125, che per l’anno prossimo arriverà in tre colori: Neve White, Toro Black e Albero Green.

XAM

Malaguti XAM Concept, lato destro

Nato per colmare il divario tra bicicletta e moto, il prototipo XAM è il primo modello elettrico off-road di Malaguti. Specifiche, prezzo e arrivo sul mercato saranno annunciati durante la fiera.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022