Nuovo Malaguti Madison 125 a EICMA 2022: com'è visto dal vivo

Sembra uscito da un manga giapponese il nuovo Malaguti Madison 125: un modello a ruote basse con cerchi da 14 pollici. Primo modello sviluppato in collaborazione con GPX in Thailandia e presentato a EICMA 2022 (qui lo speciale), punta sul look e sulla sportività sacrificando la pedana, che non essendo piatta (ma anzi molto rialzata al centro) non è comoda per trasportare la borsa della palestra o la classica cassa d'acqua comprata al supermercato.

Malaguti Madison 125 2023, la pedana non è piatta

LA TECNICA Il motore monocilindrico a quattro tempi da 124 cc sviluppa 12 CV di potenza; la coppia è di 11 Nm e il peso a secco è di 142 kg. Doppio disco per la frenata, con l'anteriore da 250 mm e il posteriore da 220 mm, mentre la sella è posizionata a 760 mm dal terreno. Per il 2023, Malaguti Madison 125 sarà disponibile nei colori Neve White, Toro Black and Albero Green.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2022