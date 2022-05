Moto: arriva la naked media Keeway MBP M502 N, low cost di lusso

La sua naked RKF 125 è nella top ten delle moto più vendute in Italia e ora la cinese Keeway alza l'asticella con la nuova naked di media cilindrata Keeway MBP M502 N: ripeterà il successo della sorella minore?

Keeway MBP M502 N bianca, 3/4 posteriore destra

Di certo la Keeway MBP M502 N si presenta con un design azzeccato, moderno e grintoso, e una cilindrata che la rende adatta per per un pubblico molto vasto. Il prezzo è ragionevole, 5.990 euro franco concessionario, ma a ben vedere non proprio così distante da temibili rivali quali Honda CB500 F (qui il test) e KTM Duke 390, che si piazzano a quota 6.500 euro circa. E comunque, alla stessa cifra della Keeway - 5.990 euro - è proposta anche la cruiser Benelli 502 C (qui la prova).

Keeway MBP M502 N, dettaglio del motore

Per farsi valere, Keeway MBP M502 N mette sul piatto un nuovo bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 486 cc, con 8 valvole e iniezione elettronica Bosch. Sviluppa 47,6 CV, per una coppia di 45 Nm a 6.750 giri: valori superiori a quelli espressi dalla KTM e sostanzialmente allineati a quelli della Honda di cui sopra. La trasmissione è affidata a un cambio a 6 marce, servito da una frizione multidisco in bagno d’olio, mentre la catena è una DID.

Keeway MBP M502 N, i dischi anteriori a margherita

La ciclistica comprende forcella rovesciata KYB con 119,5 mm di escursione e un mono posteriore della stessa marca, regolabile nel precarico molla. I doppi dischi anteriori ventilati a margherita da 300 mm e quello posteriore da 240 mm sono abbinati a pinze J.JUAN e a un impianto ABS firmato Bosch. Di livello anche le coperture Pirelli Angel GT.

Keeway MBP M502 N, il quadro strumenti con display TFT a colori

La strumentazione è digitale, con un display LCD TFT a colori da 4,2'', e la fanaleria full LED prevede luci diurne verticali che variano automaticamente di intensità a seconda dell'ambiente circostante, grazie a un sensore di luminosità. Persino i comandi del manubrio sono retroilluminati. Disponibile nelle concessionarie entro maggio 2022, Keeway MBP M502 N è proposta in due colorazioni: bianca o nera. A prima vista, l'unica cosa che le manca per far breccia nel cuore dei motociclisti è un nome più facile da ricordare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/05/2022