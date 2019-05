COMODA La Benelli 502 C è comoda e accogliente, la seduta rasoterra (solo 750 mm da terra) aiuta ad avere un saldo appoggio quando ci si ferma al semaforo, anche se non si supera il metro e settanta, senza compromettere l’ergonomia. Parte del merito va dato anche alla posizione di pedane e manubrio: le prime avanzate ma non in posizione estrema, il secondo – molto largo - posto alla giusta distanza dal busto del pilota. Insomma, macinare chilometri in sella alla 502 C non sarà faticoso, almeno per chi guida. Il passeggero, invece, è relegato su uno strapuntino senza appigli eccezion fatta per la classica cinghietta. Ma si sa, certe moto sono da gustare in solitaria.

FACILE FACILE Oltre che comoda, la 502 C, come giusto che sia per una moto adatta anche ai neopatentati, è facile fin da subito. Il bilanciamento dei pesi e il baricentro basso danno la sensazione di avere a che fare con una moto ben più leggera di quello che dichiara la scheda tecnica. Intuitivo è anche lo stacco della frizione, leggerissima da azionare.

FLUIDO Anche il motore si schiera dalla parte della facilità di utilizzo. L’erogazione è rotonda e lineare, ideale per passeggiare e ammirare il panorama, anche con una o due marce più del dovuto. Se si insiste con il gas, poi sfoggia un’insospettabile grinta, accompagnata da un suono via via più coinvolgente. In questa situazione bisogna lavorare un po’ con il cambio, preciso negli innesti ma dalla corsa della leva piuttosto lunga.

CHE BELLA! La vera sorpresa arriva quando con la 502 C si decide di alzare leggermente il ritmo di guida. Nonostante le quote ciclistiche, la cruiser pesarese si butta in curva con una precisione inaspettata accompagnata dalla taratura piuttosto rigida delle sospensioni, specialmente quella del monoammortizzatore in difficoltà sulle asperità più accentuate. Meno amanti delle andature sprint sono i freni, per decelerazioni efficaci vanno strizzati a dovere, specialmente quello anteriore.

TIRIAMO LE SOMME La 502 C però nasce per altro, ama sfilare e catturare gli sguardi con il suo look da moto “vera”, la città non le va affatto stretta. Anzi, sgusciare nel traffico non è un problema e se proprio le code si fanno insormontabili nessun problema, il calore del motore è pressoché impercettibile. In definitiva si può dire che la Benelli 502 C convince quasi su tutta la linea, unico neo – al netto della scarsa visibilità della strumentazione e dello spazio risicato per il passeggero – sono le vibrazioni che si avvertono sulla sella attorno ai 6.000 giri, ma è come andare a cercare il pelo nell’uovo. Le concorrenti, poche a dire la verità (Kawasaki Vulcan e Honda Rebel) sono avvisate… Benelli potrebbe aver fatto centro un’altra volta.

ABBIGLIAMENTO IN QUESTO SERVIZIO

CASCO CABERG GHOST Un casco per distinguersi, questo Ghost. Che si può usare chiuso, con la protezione in gomma sotto la visiera, ma anche in configurazione jet. La guarnizione anti-spifferi in spugna alla base della lente si può aggiungere o togliere, per far diventare il Ghost quasi un casco da cross. Comodo nella calzata, è protettivo ma non claustrofobico e può contare sulla calotta in fibra di carbonio, senza prese d'aria.

GIACCA TUCANO URBANO TOM: Il giubbotto di pelle ovina traforata Tom è ideale in primaveraa estate. La qualità percepità al tatto è eccellente, la lavorazione traforata garantisce buona ventilazione anche nelle giornate più calde. Il taglio alla moda la rende perfetta in ambito urbano/modaiolo. La praticità non manca, tante tasche interne ed esterne di diverse dimensioni e tanti accorgimenti furbi come la protezione della zip salva sarbatoio. Le protezioni su spalle e gomiti assicurano la sicurezza richiesta da un capo tecnico

JEANS TUCANO URBANO GENOVA GAG: Pratico jeans tecnico dal taglio moderno. Il tessuto denim è rinforzato con inserti di fibra aramidica. Sempre in ambito sicurezza ci sono protezioni sulle ginocchia e la predisosizione per quelle sulle anche. Molto pratici gli inserti riflettenti a scomparsa nelle gambe.

GUANTI TUCANO URBANO BOB: Guanto CE estivo, palmo in pelle ovina, dorso elasticizzato, compatibile touch screen, queste le caratteristiche del guanto BOB di Tucano Urbano. La vestibilità è ottima e gli inserti non infastidiscono alla guida. L'inserto Touch è molto efficiente e ricettivo.

SCARPE TCX X-CUBE EVO X-CUBE EVO stile sportivo e alla moda, le scarpe proposte da Tcx sono calzature tecniche, con tanto di certificazione CE, ottenuta grazie al rinforzo aggiunto all’altezza malleolo, agli inserti su punta e tallone e al sottopiede che assicura la resistenza trasversale in caso di impatto. Alla pelle scamosciata della tomaia è stata aggiunta una fodera impermeabile che rende le X-Cube Evo adatte in ogni condizione climatica. Nonostante questo, per l’estate è stata pensata ad hoc la versione Air, senza membrana impermeabile e tomaia in camoscio e tessuto traspirabile Air Mesh. Completa l’offerta la suola tecnica, realizzata in collaborazione con Michelin Tech soles, che si ispira agli pneumatici Michelin Pilot Road 3 e Pro Grip 4.