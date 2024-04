MBP Moto acquisisce lo storico marchio Morbidelli

MBP Moto, marchio fondato da Keeway Group, annuncia l’acquisizione del leggendario marchio Morbidelli. L’iniziativa segna un nuovo capitolo nella storia di MBP Moto e del Marchio pesarese. La fusione tra i due brand porta alla creazione – o forse sarebbe meglio parlare di rinascita? – del marchio Morbidelli.

I PROGRAMMI PER IL FUTURO Ma cosa c'è nel futuro della nuova gamma Morbidelli? Moto stradali e crossover da 125 a 1.000 cc, scooter tra i 125 e i 500 cc, inizialmente in Europa, Stati Uniti e Cina, per proseguire in tutti i Paesi nei quali è presente il Gruppo Keeway. Come richiedono i tempi odierni arriveranno anche una gamma di moto e scooter elettrici, sul mercato nella prima metà del 2025. A Bologna nasceranno il “Centro Stile Morbidelli” e un nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo, per esplorare nuove tecnologie e materiali, migliorando il design e le prestazioni delle Morbidelli e portando l’eccellenza motociclistica italiana nel mondo, in nome dell’eredità e della passione di Giancarlo Morbidelli.

VEDI ANCHE

4 PILASTRI Innovazione, artigianalità, passione e italianità sono i 4 pilastri su cui nasce il nuovo Marchio e che caratterizzeranno i suoi prodotti. “Questa acquisizione è una testimonianza dell’aspirazione di MBP Moto all’eccellenza nel settore motociclistico. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a uno storico marchio premium come Morbidelli nella nostra famiglia. Ci permetterà di fondere l’eredità delle corse e dell’artigianato Made in Italy con la nostra visione del futuro del motociclismo. La nostra passione per l’innovazione, abbinata alla ricca eredità di Morbidelli, porterà alla creazione di motociclette con una miscela ineguagliabile di prestazioni, design e storia”, ha affermato Dante Bustos, CMO di Keeway Group.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/04/2024