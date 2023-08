Keeway Sixties 300i: lo scooter per sentirsi subito Elvis!

La musica rock o la salsa cubana come colonna sonora, i grandi concerti o le vie del centro de L’Havana, il nuovo Keeway Sixties 300i con le sue forme riporta la mente subito a queste atmosfere, al vintage, ma sotto l’abito c’è uno scooter moderno che potrebbe non sfigurare per le vie della città nei giorni nostri. Scopriamo insieme com’è fatto.

Keeway Sixites 300i 2023

RUOTA BASSA, STILE ALTO Un po’ come tutti gli scooter che giocano con i ricordi, anche il Keeway Sixties 300i parte da una coppia di ruote piccole, da 12 pollici per la precisione. Le sue forme ricordano, e quasi omaggiano, le grandi Cadillac degli anni ’60, ma in realtà lui è piccolo e compatto, a secco pesa solo 146 kg, una promessa d’agilità nei confronti di chi lo sceglierà per destreggiarsi nel traffico. Lo stile è retrò ma la dotazione è decisamente al passo con i tempi, le luci sono tutte e a LED e la strumentazione raccoglie tutte le informazioni fondamentali in un piccolo display LCD, la velocità invece viene indicata da uno strumento a lancetta. Sellona ampia per pilota e passeggero, che sembra realizzata in un unico pezzo ma in realtà è sdoppiata per accedere al vano sottosella in grado di ospitare un casco Jet, nel retroscudo c’è spazio per piccoli oggetti, quelli ingombranti troveranno posto invece sull’immancabile pedana piatta.

Keeway Sixites 300i, la strumentazione è di tipo misto

300 MODERNO Sotto l’abito retrò la dotazione tecnica è decisamente moderne, niente carburatori, raffreddamento ad aria o altre soluzioni tecniche prese dal baule dei ricordi. A spingere il Keeway Sixties 300i c’è un motore 4 tempi da 278,2 cc dotato di sistema di raffreddamento a liquido. La potenza dichiarata nella scheda tecnica è di 19 CV mentre la coppia è di 22 Nm, numeri che non fanno certo gridare al miracolo, anzi, ma grazie alla leggerezza lo spunto potrebbe essere adeguato. Nissin mette la firma all’impianto frenante, composto da un disco anteriore da 230 mm, 220 al posteriore, mentre Bosch fornisce l’ABS. La forcella telescopica e la coppia di ammortizzatori, invece, sono Kayaba, con quest’ultimi regolabili nel precarico molla su 5 livelli.

Keeway Sixites 300i, oltre al nero è disponibile anche in bianco

COLORI E PREZZO Al momento Keeway non ha ancora comunicato il prezzo di listino del Sixties, ma c’è da scommettere che sarà competitivo come il resto dei modelli presenti in gamma, come ad esempio la 125 RKF, moto ottavo di litro più venduta in Italia. Due le colorazioni disponibili, bianco o nero, entrambi piuttosto sobrie, qualcosa di più colorato non avrebbe sfigurato.