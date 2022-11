EICMA 2022, le novità allo stand Keeway nell’intervista con Lello Tasca

Quando si tratta di far pesare i numeri, il gruppo Keeway non se lo fa ripetere due volte, e a EICMA 2022 porta la bellezza di 32 modelli, come ci racconta Lello Tasca, Responsabile Commerciale & Marketing Italia di Keeway nella nostra video intervista dal salone.

La novità più importante è sicuramente il debutto del brand italiano MBP, Moto Bologna Passione, che in queste tre parole dice tutto quello che c’è da dire sulla sua mission. I suoi primi tre modelli sono la C1002V, grossa cruiser “mille” dallo stile senza tempo, a cui si affianca la cugina adventure T1002V e lo scooter da città SC300.

Il brand “padre” presenta altre novità: una cruiser 125 con motore a V quattro tempi, sorellina della V Cruiser dal prezzo più accessibile (3.750 euro), e poi la X-Light 125, una moto classica ma sempre accessibile, e una nuova gamma di scooter. Metà stand è riservata al marchio e-Zi, tutto dedicato agli scooter elettrici, già presenti sul mercato italiano, a cui si affiancherà nei primi mesi del 2023 una microcar elettrica.

