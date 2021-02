INIZIARE DAL BASSO Il sogno della Route 66 col vento in faccia in sella ad una moto tutta cromata è indubbiamente affascinante, ma se si è sedicenni o alle prime armi con manubrio e acceleratore forse è meglio iniziare dal basso. Non sarà certo una maxi cruiser con un bel V-Twin pulsante, ma la Keeway K-light 125 è un’ottima base di partenza per chi ama lo stile ribelle di questa categoria. La piccola K-Light è in arrivo in tutte le concessionarie con l’aggiornamento di omologazione Euro 5.

COME È FATTA La K-Light 125 è una custom con facile, perfetta per prendere confidenza con le due ruote, anche grazie al peso contenuto – 150 kg in ordine di marcia – e alla sella a 715 mm da terra. Il motore monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria, 4 valvole, è stato aggiornato per rispettare i parametri imposti dalla normativa antinquinamento Euro 5 ed è accoppiato ad un cambio a 5 rapporti. La scheda tecnica dichiara 10,6 CV a 9000 giri/min e un valore di coppia massima di 8,9 Nm raggiunto a 7500 giri/min. Prestazioni tranquille e facilmente gestibili da tutti dunque, che portano anche a consumi decisamente contenuti: 2,5 l/100 km con un serbatoio da 11,8 litri. Il comparto ciclistico è composto da un telaio in acciaio a doppia culla affiancato da una forcella telescopica all’anteriore da una coppia di ammortizzatori al posteriore, in linea con lo stile della moto. L’impianto frenante, con CBS di serie, è composto da un disco di 280 mm di diametro all’anteriore e uno da 240mm al posterioe. I cerchi sono da da 17” all’anteriore e 15” al posteriore, con pneumatici di misura 90/90 e 130/90.

QUANTO COSTA Il design contemporaneo ma con animo retrò è esaltato dal serbatoio tipicamente a goccia e dal fanale rotondo, la strumentazione digitale, invece, da un tocco di modernità pur mantenendo la forma circolare classica. K-Light 125 con CBS, in versione Euro 5, è proposta nelle colorazioni rossa e nera a 2.190€ f.c.