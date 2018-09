Autore:

Danilo Chissalè

125 D’ATTACCO La nuova RKF 125 di Keeway entra a gamba tesa nell’affollatissimo mercato delle moto 125 cc. La strategia scelta è di quelle vincenti: dotazioni di livello e prezzo di listino quasi impareggiabile.

GLI INGREDIENTI Secondo i tecnici Keeway la RKF è una moto ideale per i principianti grazie alla sella rasoterra, 77 cm, e dal peso contenuto. Il cuore pulsante è il monocilindrico da 125cc, raffreddato a liquido, 4 valvole, in grado di sviluppare 13 cv e 10 Nm di coppia. Poco sotto rispetto alle rivali più blasonate che però, di contro, devono smuovere un peso maggiore rispetto ai 137 kg a secco della Keeway. Il telaio è un traliccio in tubi d’acciaio, al suo fianco troviamo una forcella a steli rovesciati e il mono ammortizzatore posteriore. Completano la dotazione dischi freno dal profilo a margherita e le luci a LED, il tutto ad un prezzo veramente competitivo: 2.390 euro.