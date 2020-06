TANTA SOSTANZA Grazie al suo look grintoso e al suo prezzo competitivo, la Keeway RKF 125 si sta affermando come una delle naked più apprezzate del mercato italiano. Il suo cuore pulsante rimane il monocilindrico da 125 cc raffreddato a liquido, capace di 12,8 CV a 9.500 giri/min e 10 Nm a 8.500 giri/min. Il propulsore è inserito in un telaio a traliccio di tubi in acciaio, mentre il monoammortizzatore posteriore è abbinato a una forcella a steli rovesciati. La frenata è affidata a un impianto con disco singolo anteriore da 260 mm e posteriore da 220 mm con sistema CBS della frenata. Gli pneumatici da 17” misurano 100/80 all’anteriore e 130/70 al posteriore.

COLORI E PREZZO Per il model year 2020 le caratteristiche tecniche restano identiche, ma cambiano le colorazioni: quella bianca presenta qualche dettaglio rosso e grigio, quella nera è contrastata da dettagli gialli mentre, in serie limitata, c’è la più appariscente flash green. Il prezzo è di 2.490 euro.