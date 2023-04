Keeway Blueshark R80 Lite: lo scooter cinese nella mischia dei BEV a ruote basse

Uno stile neoretrò, due batterie sotto la sella e buone prestazioni dichiarate per lo scooterino elettrico ricaricabile in tre ore e mezza

A EICMA 2022, il brand cinese Keeway (proprietà di Qianjiang Group) ha presentato una gamma molto ampia di modelli. Moto e scooter che hanno vivacizzato lo stand alla kermesse milanese e generato grande interesse del pubblico. Tra essi c’era anche uno scooter elettrico dallo stile minimal e molto attuale, oltre che da un prezzo davvero accessibile, ma di questo ne parliamo dopo. Si tratta del Blueshark R80 Lite, che va ad allargare la gamma e-Zi “a zero emissioni” cinese. Come accennato, il look è minimalista, ma al tempo stesso attuale, con linee smussate e pochi spigoli. Tra le particolarità, ci sono le originali soluzioni del faro anteriore a filo carrozzeria e lo stile del gruppo ottico posteriore. Oltre che dal design originale, il nuovo scooter elettrico assicura numeri di tutto rispetto in termini di prestazioni e autonomia, vediamoli insieme.

Keeway Blueshark R80 Lite: la strumentazione digitale è ricca di informazioni

DUE BATTERIE SOTTO LA SELLA Lo scooter è spinto da un motore elettrico capace di erogare una potenza di picco di 4,4 kW (3,0 kW nominali) ed è alimentato da due batterie agli ioni di litio da 48V-30 Ah alloggiate nel vano sottosella, ricaricabili in circa 3,5 ore. I dati dichiarati da Keeway parlano di una velocità massima pari a 80 km/h e un’autonomia di 120 chilometri. Inoltre, lo scooter ha una capacità di affrontare salite con una pendenza fino a 28°.

Keeway Blueshark R80 Lite: lo stile originale dello scooter elettrico cineseCICLISTICA SEMPLICE MA EFFICACE Lo scooter a batterie è equipaggiato con ruote da 12” davanti e dietro, rispettivamente con pneumatici 110/90 e 120/70, mentre la frenata è assicurata da un impianto a doppio disco, anteriore e posteriore con sistema combinato CBS. La sella è alta 770 mm da terra e l’interasse è di 1.306 mm. Nonostante la presenza delle batterie il peso è dichiarato di soli 90 kg e, lato praticità, troviamo un vano portaoggetti sotto la sella e una porta USB per ricaricare piccoli dispositivi come lo smartphone. Ci sono anche un antifurto e un sistema keyless attivabile attraverso il cellulare con l’app Blueshark. Il nuovo Keeway Blueshark R80 Lite sarà disponibile entro poche settimane a un prezzo di 3.490 euro nella sola colorazione nera.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/04/2023