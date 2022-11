I numeri di EICMA 2022 sono incoraggianti, +38% di affluenza

Cancelli chiusi, riflettori spenti (che con il caro energia non è affatto un aspetto secondario) e tempo di bilanci a “bocce ferme”. Se a livello editoriale il nostro Emanuele si è espresso ampiamente qui, e io mi sono sbilanciato sulle due sorprese di EICMA, ovvero la Stelvio “fantasma” e la Kove 800X Super Adventure, a confermare che quella appena conclusasi è stata un’ottima edizione sono i numeri. Le premesse erano già valide fin dal primo giorno, con 1.370 marchi presenti, o i sei padiglioni occupati nel quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho (pari a un +35% sul 2021 di superficie espositiva) e le conferme dell’EICMA Effect, lo slogan utilizzato per promuovere l’Edizione numero 79 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, sono arrivate a fine lavori: EICMA è ancora l’evento principale per il settore.

Ducati Diavel V4 nel video live da EICMA 2022

I NUMERI Al termine dei cinque giorni di esposizione è stato registrato un +38% di presenze complessive sull’anno precedente. In particolare, l’acquisto dei titoli d’ingresso è stato per l’82% online sul sito ufficiale della manifestazione, mentre il 18% del pubblico ha optato per la classica biglietteria. L’Esposizione non è stata utile solo per gli appassionati delle due ruote ma anche – forse soprattutto – per chi fa business nel mondo di moto, scooter e bici: sono 38.747 gli operatori del settore (+35% sul 2021) che hanno visitato l’Esposizione, di cui il più del 51% proveniente dall’estero. In crescita anche i dati che riguardano la presenza dei media: oltre 6900 i professionisti accreditati (38% stranieri) tra giornalisti, influencer, tecnici e professionisti della comunicazione, che hanno approfittato quest’anno dell’esclusivo press day del martedì – forse troppo poco, data la ressa e l’immancabile presenza del mio tabaccaio di fiducia - e raccontato anche durante tutta la settimana espositiva lo spettacolo offerto dentro e fuori i padiglioni.

Ninja HEV ibrida e le elettriche Kawasaki Z e Ninja EV in video da EICMA 2022

LE DICHIARAZIONI “Sono questi numeri, l’abbraccio del grande pubblico, la presenza massiccia degli espositori che hanno sottolineato la propria solida soddisfazione e che ringraziamo per aver sempre creduto in EICMA, l’attrattività e la centralità internazionale, l’incremento positivo di ogni indicatore di performance – ha commentato il presidente di EICMA S.p.A. Pietro Meda - ad affermare il valore unico e l’imprescindibilità della nostra manifestazione. EICMA rimane indiscutibilmente al suo posto: sul gradino più alto nell’intero panorama internazionale. Qui staremo, a Milano e con continuità annuale, da qui e per questo continuiamo a lavorare sul 2023 per offrire ancora una volta, anche grazie ai nostri partner e insieme a tutta l’industria, esperienze di visita sempre più ingaggianti, contemporanee e coinvolgenti”. “Anche grazie alla creazione di nuovi contenuti e servizi digitali – ha aggiunto l’AD di EICMA S.p.A. Paolo Magri - sono aumentate a dismisura le occasioni per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta e agevolare lo sviluppo di concrete opportunità di business, confermando EICMA come un luogo unico in grado di unire in modo proficuo le anime B2B e B2C. I dati che riguardano la presenza di operatori e media, come anche l’evidente ed entusiastico afflusso di giovani tra i padiglioni e nell’area esterna sono per la nostra industria due notizie straordinariamente positive, che rafforzano il nostro modello espositivo come uno strumento a servizio delle aziende, attuale e, soprattutto, aperto al futuro”. L’appuntamento per EICMA 2023 è dall’7 al 12 novembre.

