Kove rivelazione di EICMA con 800X Super Adventure e 450 Rally

EICMA 2022 ha chiuso i suoi battenti, la kermesse milanese ha come sempre attirato numerosi appassionati del mondo delle due ruote e tra entusiasmo, moto premiate per la loro bellezza (Diavel V4) e qualche mugugno per l’assenza di grandi brand come KTM, BMW e Harley-Davidson, c’è chi si è ritagliato un interessante posto al sole. Parlo di Kove, brand cinese che ha esposto un’intera gamma prodotto che, al contrario di quanto fanno altri marchi connazionali punta tutto sulla leggerezza… anche nella spesa. La moto più interessante? L’adventure 800X ma anche il resto della gamma promette bene, scopriamola un po’ più nel dettaglio.

Kove a EICMA 2022: l'intervista con Mr. Zhang

IL SEGRETO DEL SUCCESSO? PASSIONE I grandi produttori cinesi vengono visti ancora con un po’ di scetticismo da parte dei motociclisti italiani, chi non si fa attirare dal prezzo, infatti, vede nella mancanza di uno stile proprio, dell’omologazione delle scelte tecniche e della poca leggerezza dei punti negativi, senza dimenticare l’accezione negativa del termine “cinesata”. Quest’ultima è forse la motivazione più attaccabile, dall’altro lato della Muraglia le cose le sanno fare bene eccome, basta chiederlo e pagarlo (sempre meno che in Europa, chiaro). E allora come ha fatto Kove a convincere – per ora, dato che le moto vanno incensate solo dopo averle provate – anche gli scettici? Il CEO e fondatore, Mr. Zhang (qui la nostra intervista) prima che imprenditore è soprattutto un appassionato motociclista, specialmente in off-road. Le Kove lui le pensa, le guida e per ultimo le vende. Questa storia non vi ricorda un po’ quelle dei grandi produttori di auto e moto del nostro paese? Alla base di tutto c’è la passione, sempre.

LA 800X SUPER ADVENTURE Quale aspetto delle moderne enduro stradali viene maggiormente criticato? Risposta semplice, il peso. Secondo i detrattori del genere sono troppo pesanti per affrontare il fuoristrada vero, tanto per intenderci non la semplice strada bianca che attraversa il Chianti. Giusto o sbagliata che sia (qui qualche video che dimostra il che con la giusta tecnica le bicilindriche possono destreggiarsi alla grande) avere minor peso è importante e la Kove 800X Super Adventure ha sorpreso tutti dichiarando un peso a secco di appena 166 kg che diventano 183 in ordine di marcia, ovvero con il 90% di carburante all’interno del serbatoio da 22 litri e il resto dei liquidi necessari. Forse un dato po’ da ritarare, ma comunque ben al di sotto dei 200 kg, merce rara, specialmente se si pensa che il motore è un bicilindrico da 800 cc che ricorda molto (molto, molto) da vicino quello della 790 Adventure. La potenza dichiarata è di 96,5 CV a 9.000 giri/min mentre la coppia è 80 Nm a 7.500 giri/min, valori che portano la moto fino a 218 km/h di velocità massima.

Kove 800X Super Adventure 2023, il motore

OFF ROAD PER DAVVERO A dare all’adventure cinese ancor più credibilità ci pensa la ciclistica che promette di offrire tutto quello che serve per poter destreggiarsi davvero in fuoristrada, ovvero capacità d’assorbimento grazie alla buona escursione delle sospensioni (220 mm su entrambi gli assi), ottima luce a terra (245 mm) e cerchi a raggi da 21 e 18 pollici.

PREZZO CONCORRENZIALE L’asso di briscola per la Kove 800X Super Adventure sarà il prezzo che – in attesa di ufficializzazione – pare si attesterà al di sotto dei 10.000 euro (la Ténéré 700 nel 2023 costerà quasi 11.000 euro) nonostante l’ottima dotazione. Se il brand cinese riuscirà a costruire una buona rete vendita e la moto all’atto pratico si dimostrerà all’altezza per i costruttori nipponici ed europei sarà una bella gatta da pelare.

L’ALTRA BANDIERA L’altra grande novità che ha stuzzicato la fantasia degli amanti dell’off-road e, perché no, anche dei rally a due ruote si chiama Kove 450 Rally, prima moto cinese che correrà l’edizione 2023 della Dakar. La moto è stata presentata in due versioni, quella racing che correrà la gara rallistica più dura al mondo e una versione più basic pensata per gli amanti della disciplina che però non puntano all’agonismo. Oltre all’ottima componentistica, sviluppata in gran parte internamente, a stupire è il prezzo: 15.000 euro per la moto racing, poco più di 10.000 per la versione base.

Kove a EICMA 2022: la 300 retro vintage

GAMMA RICCA Sullo stand sono state esposte anche una 250 4t da cross, moto stradali e anche una sportiva che correrà il Campionato Mondiale Supersport 300 durante la prossima stagione, chiaro segno che Kove (ex Colove) punta ad un ingresso sul mercato europeo in grande stile.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 14/11/2022