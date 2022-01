Una sportiva con motore 4 cilindri da 400 cc: la sfida della cinese Colove

L'era delle moto sportive con motore 4 cilindri da 400 cc è finita ma non per la cinese Colove: ecco il nuovo motore in progetto

Periodo tosto per le sportive di media cilindrata. La 600 è una categoria pressoché morta – attenzione però, perché nel Mondiale Supersport cambia tutto e arrivano nuove moto – e anche il tempo delle 400 a 4 cilindri è ormai andato. O forse no? Beh, la cinese Colove gioca la sua parte e pare stia lavorando proprio a questo genere di motore, unità che poi sarà inserita in una moto sportiva.

CINA AL LAVORO Colove non è certo la prima delle aziende cinesi che si dà da fare. Basti vedere il lavoro fatto da CFMoto con il concept della supersportiva SR-C21 a EICMA 2021 della quale è stata avvistata recentemente una mini sosia in strada. Ma se della sportiva entry level di CFMoto non è dato sapere niente a livello tecnico, così non è per la futura carenata di Colove.

Il motore 4 cilindri da 399 cc di Colove

IL MOTORE Per il 4 cilindri da 399 cc si parla di 74 CV a 13.500 giri/min per 44 Nm a 12.000 giri/min grazie a un alesaggio e a una corsa di 59 mm x 36,5 mm, il tutto con un rapporto di compressione di 13,1:1. Insomma, un piccolo motore ma bello spinto, capace di giocarsela, in termini di mera potenza, con la nuova Yamaha R7. Insomma, aspettiamo la sportiva Colove a braccia aperte.