Piaggio G150S: in arrivo un nuovo motore da 150 cc per gli scooter

L'ultima novità Piaggio vista a EICMA 2021 è stata il nuovo One, lo scooter elettrico disegnato dalla stilista cinese Feng Chen Wang. Ma il legame della Casa di Pontedera con il paese asiatico continua, seppur sotto un diverso punto di vista: insieme con Zongshen, infatti, sta nascendo un nuovo motore 150 che debutterà, molto probabilmente, su alcune novità scooter nel corso del 2022.

NUOVI SCOOTER Il nuovo motore da 150 cc, denominato G150S, avrà un'architettura simile a quella di Honda ADV150, con iniezione elettronica, raffreddamento a liquido ma non mancheranno sistema Start&Stop e accensione keyless, mentre potenza e coppia dovrebbero toccare quota 15 CV e 15 Nm. Ancora non è chiaro su quali 2 ruote sarà equipaggiato, ma è plausibile che faccia il suo debutto su qualche novità scooter nel corso del 2022.

CLASSE 150 Gli scooter di piccola cilindrata vanno fortissimo in Asia, ma anche in Europa – in Italia in particolar modo – fanno segnare numeri importanti. Le versioni 150 rappresentano la scelta ideale per chi si muove nei centri urbani e possono contare su costi di gestione contenuti – si pensi all'assicurazione dei 125 – con il plus dell'accesso in autostrada, vietato – almeno per il momento – ai più piccoli ottavo di litro. Su quali scooter vedremo il nuovo G150S? Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/01/2022