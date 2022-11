Kove, il brand cinese debutta a EICMA 2022. L’intervista con Mr. Zhang

EICMA 2022, arriva in Italia un nuovo brand pronto a giocarsela con gli altri player del mercato delle due ruote. Si chiama Kove, e presenta modelli che puntano su leggerezza, prestazioni e prezzi abbordabili. Una gamma piuttosto ampia, focalizzata soprattutto sull’off-road. Ce ne parla Mr. Zhang, fondatore e CEO di Kove, grande appassionato di fuoristrada. Il suo sogno? Partecipare alla Parigi-Dakar!

Kove a EICMA 2022: lo stand in fiera a Milano

VEDI ANCHE

GLI ALTRI MODELLI La novità principale presente in fiera è la 800X Super Adventure, top di gamma, ma accanto a quella c’è la 510X, la più venduta in Cina in questo segmento e cilindrata. A questi due modelli si aggiunge tutta la gamma delle 300, con una naked stradale, una vintage e una stradale. Da ultimo, sempre per l’asfalto, arriva la 400RR con un 4 cilindri in linea, interamente sviluppata in house da Kove.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/11/2022