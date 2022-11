Kappa K4009, il bauletto ecosostenibile a EICMA 2022. Unboxing video

EICMA 2022, Kappa presenta il suo bauletto K4009, realizzato in materiali ecosostenibili: ce lo racconta Antonio Rizzini nell’unboxing video

Anche a EICMA 2022 il tema sostenibilità è sempre più importante: lo sa bene Kappa, leader nella produzione di accessori moto, che ha iniziato a utilizzare plastica riciclata per la produzione dei suoi bauletti. Una tecnica che nei prossimi anni verrà estesa al resto della gamma, come ci racconta Antonio Rizzini in questo unboxing video.

KAPPA K4009

Kappa K4009, il bauletto ecosostenibile a EICMA 2022

Il prodotto di punta presentato da Kappa a EICMA 2022 è il nuovissimo bauletto K4009, esposto come prototipo: stile moderno e finiture ricercate, 49 litri di capienza, sistema di fissaggio Monokey e grande tenuta. Il bauletto è realizzato con una miscela composta per il 30% di plastica riciclata, il doppio più resistente di quella normale.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/11/2022