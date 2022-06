Kappa KV28 EVO Join Lady: il casco jet arriva in versione femminile

Kappa presenta KV28 EVO Join Lady, versione del casco demi-jet dedicata al pubblico femminile. Tinte vivaci, omologazione ECE 22-06 e prezzo d'acquisto contenuto tra le caratteristiche peculiari. Scopriamolo insieme.



CARATTERISTICHE TECNICHE Il KV28 EVO Join Lady è caratterizzato da una calotta in materiale termoplastico che rispetta la nuova normativa europea in tema di caschi da moto, la ECE 22-06. Alla classica apertura sul viso – una volta alzata la visiera antigraffio trasparente – il KV28 aggiunge due prese d’aria frontali, posizionate sulla parte superiore della calotta, mentre al posteriore c'è un estrattore. I morbidi interni, imbottiti in tessuto anallergico, sono completamente removibili e lavabili. La chiusura del casco è affidata al classico cinturino con regolazione micrometrica.

Il Kappa KV28 EVO Join Lady



TAGLIE E PREZZI Il KV28 EVO Join Lady di Kappa è disponibile in una gamma di taglie che va dalla XS (54) alla M (58), con un prezzo al pubblico di 96 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/06/2022