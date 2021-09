Se il KV30 Enduro (qui la scheda), con la sua visiera, si rivolgeva al mondo dell'adventure touring, il nuovo casco Kappa KV49 Shock si focalizza sull'impiego fuoristradistico. Pensato per il neofita che si cimenta nel cross, nell'enduro o nel motard, KV49 non ha la visiera, ma solo il frontino staccabile e regolabile, per poter essere utilizzato con gli occhialoni da offroad.

Kappa KV49 Shock, la gamma colori

COLORI E GRAFICHE Le grafiche multicolor sono studiate per accordarsi con il look di moltissimi modelli tassellati. Quattro le combinazioni di colore, contraddistinte da tinte accese e una verniciatura della calotta che mette in rilievo elementi lucidi e opachi: arancio opaco/nero/giallo; grigio opaco/nero/rosso; grigio opaco/nero/giallo; bianco lucido/nero/rosso (foto sotto).

CARATTERISTICHE E PREZZO La struttura della calotta è in materiale termoplastico e il peso del casco è di 1.370 grammi. Gli interni sono totalmente sfoderabili per una pulizia ottimale e la chiusura è a doppio D-ring, per garantire una regolazione perfetta e il massimo comfort. Il paranaso è fornito di serie e il sistema di aereazione prevede due prese d'aria: una superiore e una sulla mentoniera. Le taglie vanno dalla XS alla XXL e il prezzo, molto allettante, è di 115 euro.