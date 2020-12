PER L'AVVENTURA Il set di valigie laterali e top case in alluminio Kappa K'Force è fatto per i motociclisti che non possono rinunciare a robustezza e capacità di carico da record sulle loro enduro stradali (avete visto la nostra comparativa? qui il link). Una serie di prodotti totalmente Made in Italy con un design brevettato e caratteristiche premium, realizzati con diverse capacità in due differenti colorazioni.

KAPPA K'FORCE: LE VALIGIE LATERALI Si tratta della prima serie di borse Kappa che utilizza il sistema di aggancio a 4 punti di fissaggio Monokey Cam Side, sicuro anche in fuoristrada. Le K’Force utilizzano l’alluminio per il corpo, l’acciaio inox per le cerniere di apertura e i passacinghia, mentre per profili e angolari c'è un tecnopolimero rinforzato. Le K'Force vengono vendute in coppia o singolarmente scegliendo tra due finiture, Natural e Black, e due volumi interni, 37 e 48 litri. Quest’ultima possibilità risponde alle richieste dell'utente maxienduro di poter differenziare l’ingombro laterale, nel caso la moto presenti da un lato il terminale di scarico alto. Le dimensioni delle valigie vanno dai (altezza-lunghezza-profondità) 38,7x49,5x24,6 della versione da 37 litri ai 38,7x49,5x30,6 di quella da 48 litri. Il carico massimo è di 10 kg, escluso il peso della valigia, con la versione da 48 litri che può ospitare al suo interno un casco modulare. Le valigie sono dotate di serrature Security Lock.

KAPPA K'FORCE: I TOP CASE Non solo valigie in alluminio, ma anche 3 top case della linea K'Force. Anche i bauli sono prodotti con gli stessi materiali delle valigie laterali e sono disponibili in due finiture, Natural e Black, ma si caratterizzano per un’ulteriore possibilità di scelta per quanto riguarda lo spazio interno. I top case Kappa K'Force sono disponibili infatti da 42, 48 e 58 litri di capacità. Le dimensioni dei top case (altezza-lunghezza-profondità), variano così: 32,3x40,9x45,4 per quello da 42 litri, 32,2x45,5x48 per la versione da 48 litri e 32,3x55,5x45,4 per la 58 litri. Il carico massimo, come per le valigie, è di 10 kg, escluso il peso del bauletto. I top case da 58 e 48 litri possono contenere una coppia di caschi modulari, mentre il più piccolo un singolo modulare. Per il fissaggio del bauletto Kappa ha scelto Monokey, mentre le serrature sono Security Lock. Chi ama le personalizzazioni, poi, troverà nel catalogo Kappa un buon numero di optional dedicati al tris di valigie.

KAPPA K'FORCE: I PREZZI Le valigie laterali K'Force partono - cadauna - dai 355 euro della versione da 37 litri Natural per passare ai 384,50 euro in colorazione Black. La variante da 48 litri costa rispettivamente 365,50 euro e 396 euro. Per quanto riguarda invece i topcase, attaccano a 359,50 e 403 euro in versione 42 litri per passare ai 423,50 e 463,50 euro delle 48 litri. Il top case più capiente, con capacità di 58 litri, costa rispettivamente 449 euro in versione Natural e 492 euro in versione Black.