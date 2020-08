QUANTO COSTA Tre nuove versioni grafiche debuttano per il casco Kappa K39 Army, un integrale entry-level destinato agli amanti del tassello. Parliamo di un casco per uso offroad che ha un prezzo di listino di 105 euro. Il nome si deve alle grafiche, ispirate al motivo mimetico delle uniformi militari, ma realizzate con colori vivaci: dopotutto l’estetica a tinte forti, per l’abbigliamento del pilota e le sovrastrutture della moto, è un must nel mondo del Cross.

COM'È FATTO La calotta, realizzata in tecnopolimero, è decorata con pennellate fluo, contrasti cromatici e grafiche camouflage, ''adattandosi alla perfezione all’ambiente naturale caratteristico di quasi tutti i percorsi fuoristradistici'', dice l'Azienda. L’apertura frontale è ampia, per migliorare la visuale e l'uso di occhiali da fuoristrada; gli interni sono in tessuto anallergico e totalmente removibili, così come lavabili. Il sistema di aerazione prevede tre prese anteriori (una sulla mentoniera più due frontali) e un estrattore posteriore.

TAGLIE, COLORI, DOTAZIONI Disponibile nelle misure dalla XS alla XXL in tre varianti di colore, Kappa K39 Army pesa 1.307 g, ha la chiusura a doppio anello e una dotazione di serie che supera lo standard dei normali caschi entry level, con paranaso e frontino regolabile e staccabile inclusi nel prezzo.

SCHEDA TECNICA CASCO KAPPA KV39 ARMY