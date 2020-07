VOGLIA DI LIBERTÀ Non serve per forza di cose possedere una tourer completa di borse rigide e quant’altro per voler affrontare un fine settimana in compagnia della propria moto. Certo, la necessità di avere un oggetto dove stipare i bagagli rimane, ma a questo potrebbe pensare Kappa Raw409, il nuovo borsone che si può fissare direttamente alla sella o al portapacchi.

CAPIENTE La forma “a rullo” regala al Raw409 una capienza di 45 litri, più che sufficiente per un viaggio di un paio di giorni. Se ci si sposta da soli, il borsone può essere fissato alla sella, mentre se ci si muove in due, le quattro cinghie laterali regolabili permettono di bloccarlo al portapacchi.

IMPERMEABILE E VERSATILE Il borsone è realizzato in TPU Tarpaulin 840D, tessuto privo di cuciture e saldato ad alta frequenza, che lo rende particolarmente resistente ad acqua e umidità. La zip di chiusura è coperta da una patella in tessuto che la protegge dagli agenti esterni. Il Raw409 è dotato di una doppia maniglia superiore e laterale per il trasporto a mano, e non mancano robusti spallacci imbottiti e regolabili che, una volta scesi di sella, lo trasformano in un pratico zaino. A completare la dotazione pensano le asole esterne del sistema M.O.L.L.E. e una tasca interna con zip.

PREZZO Di colore grigio con cinghie nere, Raw409 ha stampe riflettenti ad alta visibilità ed è venduto al prezzo consigliato di 99 euro.