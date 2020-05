PRONTA ALL'AVVENTURA Una delle protagoniste della gamma Royal Enfield è senza dubbio la Interceptor 650. Arrivata sul mercato lo scorso anno, la naked della Casa Indiana è presente nella top 100 di moto più vendute in Italia nel 2019. Proprio grazie a questo successo, la naked dal gusto rétro è stata presa in considerazione da diversi produttori di accessori after market. E quando si parla di comfort, versatilità e viaggi, Kappa è tra le prime della lista. L’azienda italiana ha presentato una serie di accessori dalla tecnologia moderna, ma che si sposano con le linee classiche della moto.

BORSE LATERALI

Si chiama KL9051 il portavaligie laterale per valigie Monokey. Per la Royal Enfield Interceptor, l’unica coppia di valigie disponibile è la K22. Sono goffrate e presentano con una sagoma poco bombata, così da sporgere poco dalla sagoma della moto, ma al contempo sono capaci di offrire 22 litri di capienza e 5 kg di carico massimo ciascuna. L’apertura è verticale e proteggono il contenuto dall’acqua. Il prezzo del kit di fissaggio è in fase di definizione, mentre la coppia di valigie è di 176 euro.

BORSA DA SERBATOIO

La AH200 si sposa bene con lo stile pulito e classico della Interceptor 650. Questa borsa da serbatoio dispone di un kit di fissaggio composto da calamite estraibili e cinghie regolabili (nel caso la vostra moto non avesse il serbatoio metallico). Con una capacità di 14 litri e il fondo gommato, questa borsa può estendersi fino a 24 litri: sono presenti anche una tasca portacartina e due tasche laterali. La cover antipioggia è di serie e, con delle cinghie removibili, si può trasportare come uno zaino. Il prezzo della borsa da serbatoio, kit incluso, è di 75 euro.



PIASTRA POSTERIORE PER BAULETTO

Il kit KR9051 è telaietto posteriore capace di ospitare qualsiasi bauletto posteriore Monolock, che includono nel prezzo anche una piastra di supporto. Realizzato in tubolare metallico, può essere utilizzato anche come portapacchi al quale fissare, per esempio, un borsone compatto. Disponibile in colore nero, è comprensivo del kit di montaggio ed è disponibile a un prezzo di 97 euro.

CUPOLINO

Per proteggere il busto dall’aria durante i trasferimenti autostradali, Kappa propone due tipi di cupolino: un compatto modello Race Cafe di misura 20,5 x 26 cm. Disponibile con finitura grigia (100ALK) o nera (100ALBK), i prezzi passano da 117 euro per il primo modello a 127 euro per il secondo.

In alternativa, c’è un cupolino più protettivo, con misure 35 x 41 cm. Quello trasparente e quello fumè sono disponibili allo stesso prezzo: 89 euro. Il kit di montaggio per tutti i cupolini previsti per la Interceptor 650 è disponibile separatamente e costa 35 euro.

BARRE PARAMOTORE

Per salvaguardare il motore bicilindrico della Royal Enfield Interceptor 650, Kappa propone una coppia di barre paramotore KN9051. Realizzate in rubolare metallico con diametro di 25 mm e di colore nero, si sposano perfettamente con lo stile di questa naked. Vengono offerte a un prezzo di 115 euro, comprensivo del kit per il montaggio.