TANTO ATTESA Nell'attuale gamma Royal Enfield, che fa del suo forte lo stile rètro e il look vintage, si sente la mancanza di una scrambler. Recentemente la Casa indiana ha annunciato che una scrambler arriverà probabilmente nel 2021. Tuttavia la data è ancora incerta... e nel frattempo, il mercato pullula di moto interessanti, anche nel mercato dell'usato. Ma a distanza di qualche settimana dalle parole delle alte sfere di Royal Enfield, ecco comparire una scrambler. Non una special, ma una vera e propria Royal Enfield.

SPECIAL, MA NON TROPPO Si chiama MCH Scrambler, ed è una limited edition creata dalla filiale lettone di Royal Enfield. ''MCH'' è la sigla della Moto Classic House, il preparatore che ha messo mano sulla Interceptor 650 laddove necessario per renderla una moto pronta alle strade sterrate. Chiamarla ''special'' sarebbe sbagliato: anche se la moto non è un modello di serie, è anche vero che è stata approvata - e venduta - da Royal Enfield Lettonia. La linea non è stata stravolta: è forse proprio questo il bello di questa moto, che appare tale e quale a come gli appassionati si immaginerebbero una scrambler prodotta dalla Casa indiana. La moto si presenta con una coppia di Michelin Anakee (110/80 “18 davanti, 140/80 “18 dietro) mentre le sospensioni sono le medesime della Interceptor 650. A donarle il tipico look da scrambler ci pensano il doppio scarico alto firmato Zard, una protezione per il motore e una griglia per il fanale anteriore. Dal punto di vista tecnico, il motore resta il bicilindrico da 648 cc con una centralina rivista che promette un'erogazione più briosa. Completano il pacchetto un nuovo manubrio e dei contrappesi griffati Royal Enfield.

DISPONIBILITÀ E PREZZO La Royal Enfield MCH Scrambler sarà disponibile in soli 10 esemplari, ciascuno a 9.380 euro, circa 3.000 euro in più rispetto alla Interceptor 650. Purtroppo per l'Italia e il resto d'Europa, la moto sarà disponibile soltanto in Lettonia.