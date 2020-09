ACCESSORI PER TUTTI La famiglia Kappa si allarga con K’Vector, uno dei prodotti più versatili presenti gamma. Si tratta di una valigia rigida smussata nei quattro angoli, robusta per via della carcassa realizata in tecnopolimeri rinforzati in fibra di vetro. Il look può essere caratterizzato da un effetto “total black” oppure in materiale plastico color alluminio grazie a una cover nella parte centrale della borsa.

DOPPIO GIOCO Il vero punto di forza della K’Vector Monokey è la sua versatilità: infatti può essere montata sia come borsa laterale sia come bauletto posteriore grazie al montaggio dell’apposito supporto. Una caratteristica che la rende ottima per il commuting urbano che, con una seconda valigia, diventa l’ideale per viaggi a medio raggio. La borsa singola (43,4 x 24,8 x 53,8 cm) ha una capacità di 35 litri e un peso massimo sostenibile di 10 kg: il tris di valigie permette di trasportare oltre 100 litri di carico.

COLORI E PREZZI La nuova K’Vector parte da 189 euro per la colorazione alluminio (KVC35), che sale a 194 per quella tutta nera (KVC35N). Kappa fornisce come optional una borsa morbida interna (TK756) a un prezzo di 46,50 euro.