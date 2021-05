Avete presente i classici bauletti “tondeggianti” che siamo abituati a vedere sugli scooter che sgusciano nel traffico delle città? Ecco, ora ci sarà una voce fuori dal coro anche in questo segmento grazie all’ultima proposta di Kappa. Si chiama “Cube” ed è… un bauletto squadrato!

CARATTERISTICHE Appartenenti alla famiglia di top case Monolock destinati a scooter e moto di piccola cilindrata – quindi al mondo urbano – si caratterizza per una linea cubica che gioca a favore dello spazio interno. I due modelli della famiglia Cube sono il bauletto da 32 litri (K320NMAL) e 43 litri (K43NMAL). A catturare l’attenzione, oltre allo stile, è la parte superiore verniciata in color argento satinato con il logo “Kappa”, che sostituisce i tradizionali catadiottri. La zona superiore, invece, presenta una texture in simil carbonio. Per chiudere il bauletto, invece, c’è il sistema Micro3 per la chiusura senza l’uso della chiave. I due Cube (32 e 43 litri) sono praticamente identici: quello più grande presenta un comodo schienalino posteriore.

DETTAGLI E PREZZI Il bauletto ''Cube'' di Kappa è disponibile in due modelli: