MANI AL CALDO Chi usa scooter o moto anche di inverno sa bene quanto sia dura combattere il freddo alle mani. Per venire in aiuto del motociclista che non intende fermarsi durante la stagione più rigida, Kappa risponde con KS604, una coppia di coprimanopole riscaldanti universali.

KAPPA KS604: COME SONO FATTI I coprimanopole KS604, in 100% poliestere, si adattano al manubrio di ogni moto e scooter e si collegano alla batteria del veicolo. Una volta collegate tramite i cavi forniti di serie, oppure, tramite porta USB al kit Kappa Power Hub KS110 + KS111 - acquistabile separatamente - le moffole si riscaldano in appena 3 minuti dall’accensione. La temperatura è regolabile su 4 differenti livelli tramite l’interruttore luminoso esterno.

KAPPA KS604: IL MONTAGGIO Il fissaggio al manubrio - che non prevede la rimozione dei bilancieri - è pratico e veloce: si esegue con le cinghie regolabili in dotazione, adattabili a qualsiasi veicolo a due ruote. La sicurezza dei KS604 è garantita dal tipo di resistenza, posta all’interno dei coprimanopole, completamente isolata e protetta dalle imbottiture in poliestere: produce calore ma senza creare problemi di surriscaldamento. La bassa tensione, invece, garantisce la sicurezza sul fronte elettrico.

KAPPA KS604: COLORE E PREZZO I coprimanopole Kappa KS604 sono disponibili in colore nero al prezzo di 129 euro.