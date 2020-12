NUOVE GRAFICHE Kappa presenta due nuove grafiche 2021 per i suoi integrali. Per il casco KV41 da uomo e il KJ04 da bambino, infatti, arrivano le livree Dallas Scraps e Boom Prox. Scopriamo caratteristiche e prezzi.

KAPPA KV41: CARATTERISTICHE E PREZZI L'integrale da uomo di Kappa per il 2021 beneficia di una nuova livrea. Dopo Dallas Pixel, Dallas Basic, Dallas Simple e Dallas Simple Lady, ora arriva anche la Dallas Scraps. A caratterizzarla linee frammentate e spigolose, forme geometriche, forti contrasti di colore su fondo scuro e finiture metallizzate. Quanto alla dotazione tecnica il KV41 vanta visiera con predisposizione per lente Pinlock 70, visierino parasole fumé, sistema di aerazione con 2 prese d’aria anteriori - frontale e mentoniera - estrattore posteriore, paranaso, paravento e cinturino di chiusura con regolazione micrometrica. Il Kappa KV41 ha la calotta in materiale termoplastico e interni anallergici, removibili e lavabili. Le taglie vanno dalla 54 XS alla 63 XXL, con un peso di 1490±50 gr. Per il KV41 Dallas Scraps 3 varianti di colore: Nero lucido/Titanio/Giallo, Titanio opaco/Blu, Titanio opaco/Rosso. Il prezzo è di 119 euro.

KAPPA KJ04: CARATTERISTICHE E PREZZI Pensato per i piccoli motociclisti, l’integrale KJ04 dà il benvenuto alla nuova versione grafica Boom Prox. Per l'integrale stile grintoso e tonalità brillanti a contrasto con il nero, figlie del casco da grandi, con l’aggiunta di aree in un camouflage rivisitato, che riporta al mondo digitale grazie all’effetto pixel. La calotta del KJ04 è in materiale termoplastico, mentre gli interni sono anallergici, removibili e lavabili. Il sistema di aerazione conta una presa d’aria superiore, una presa d’aria sulla mentoniera e un estrattore posteriore, con la chiusura affidata a un cinturino micrometrico. Le taglie dell'integrale KJ04 vanno dalla 50 JS alla 54 JL, mentre il peso è di 1190±50 gr. Nei colori Nero opaco/Rosso e Nero opaco/Giallo è disponibile a un prezzo di 99 euro.