GIOCO PERICOLOSO Mettere mano alla linea di un classico moderno come la Triumph Speed Twin è un azzardo, e lo sa bene chi è appassionato di questo genere di roadster: nel tentativo - nobile - di offrire un po’ di comfort in più o spazio per i bagagli, si corre il rischio di rovinare una linea senza tempo.

SOLO PER LEI Kappa ha raccolto la non facile sfida e si è cimentata nella realizzazione di una linea di borse morbide, componentistica e accessori ad hoc per la Triumph Speed Twin 1200 che vedete in queste immagini. Si comincia dalle basi, ossia dall’attacco posteriore KR6417 (135,50 euro), realizzato in tubolare con finitura nero lucido, da utilizzare come portapacchi oppure come supporto per la piastra Monokey K636, compatibile con un eventuale - ma antiestetico - top case. Meglio un bel borsone morbido Rambler RB101 (90 euro), in poliestere con spalmatura in PVC e fodera interna in nylon estraibile, tasca frontale e cuciture nastrate che la rendono impermeabile. Il borsone si fissa tramite quattro cinghie a clip (in dotazione) e dispone anche di uno spallaccio imbottito e di una maniglia, ottimi per il trasporto quando si scende dalla moto.

IN AVANTI Davanti è possibile montare il piccolo cupolino fumé KA201 (71,50 euro), compatto nelle dimensioni e che segue la forma del fanale tondo, sufficiente per offrire una discreta protezione dall’aria al pilota. Il cupolino misura 29,5 x 32,5 cm, e si monta sulla Speed Twin 1200 utilizzando il kit specifico A6417AK (31,50 euro). Sul serbatoio è invece possibile montare una seconda borsa morbida, sempre della linea Rambler, modello RB103 (89 euro), prodotta con gli stessi materiali di quella citata in precedenza. La chiusura è di tipo roll top, e si fissa al serbatoio tramite quattro magneti. Una volta scesi, si porta con sé utilizzando il monospallaccio.

PER IL MOTORE Da ultimo, segnaliamo l’utile paracolpi KN6410 (100,50 euro) per proteggere tutto il motore, realizzato in tubolare da 25 mm di diametro, a sviluppo verticale e verniciato in nero opaco.