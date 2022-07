Kappa Stryker, cresce la famiglia di borse morbide per moto

Dopo il successo dello scorso anno, Kappa amplia la gamma delle borse morbide Stryker per moto, con tre nuovi modelli. Ecco come sono fatti

Nel 2021 Kappa ha presentato le prime due borse morbide da moto della linea Stryker, caratterizzate da un design essenziale, versatile e capace di adattarsi a praticamente ogni moto o scooter. Per l’estate 2022 la famiglia Stryker si allarga con tre nuove proposte: la borsa a rullo impermeabile ST102W, il borsone da sella ST103W e la borsa cargo ST104W. Tutte le borse sono realizzate con materiali tecnici, hanno cinghie regolabili per il fissaggio rapido e rispettano la normativa Reach per resistenza all’acqua e all’usura.

KAPPA STRYKER ST102W

Kappa Stryker, le novità dell'estate 2022: il modello ST102W

Con una capacità di 30 litri in dimensioni piuttosto compatte, questa borsa a rullo si può fissare alla sella o al portapacchi tramite due cinghie elastiche regolabili in dotazione. Realizzato in resistente PVC Tarpaulin senza cuciture saldato ad alta frequenza e dotato di chiusura a rigiro, questo modello assicura totale impermeabilità al contenuto. Non mancano infine la maniglia per il trasporto a mano e la cinghia per il trasporto a tracolla.

SCHEDA TECNICA

Materiali: PVC Tarpaulin, saldato ad alta frequenza, senza cuciture

Dimensioni (cm): 50x27x27 (l x a x p)

Capacità: 30 litri

Sistemi di fissaggio alla moto: 2 cinghie elastiche

Dotazioni: Sistema di chiusura a rigiro, maniglia per trasporto a mano, cinghia per il trasporto a tracolla

Colori: Nero.

Prezzo al pubblico: 39,00 euro

KAPPA STRYKER ST103W

Kappa Stryker, le novità dell'estate 2022: il modello ST103W

VEDI ANCHE

Questo borsone da sella condivide con il modello precedente materiali e dotazioni tecniche, tra cui maniglia e cinghia per il trasporto a mano e chiusura a rigiro che garantisce l’impermeabilità. La differenza sostanziale sta nella capacità di ben 40 litri, nella forma e nelle dimensioni leggermente più ampie. L’aggancio è facilissimo anche in questo caso: basta utilizzare le due cinghie elastiche regolabili e universali.

SCHEDA TECNICA

Materiali: PVC Tarpaulin, saldato ad alta frequenza, senza cuciture

Dimensioni (cm): 54x30x30 (l x a x p)

Capacità: 40 litri

Sistemi di fissaggio alla moto: 2 cinghie elastiche

Dotazioni: Sistema di chiusura a rigiro, maniglia per trasporto a mano, cinghia per il trasporto a tracolla

Colori: Nero

Prezzo al pubblico: 64,00 euro

KAPPA STRYKER ST104W

Kappa Stryker, le novità dell'estate 2022: il modello ST104W

Versatile, compatto, ideale anche per il trasporto a mano grazie alla presenza di maniglia e comoda cinghia imbottita, questo modello cargo da 15 litri si può agganciare al portapacchi o sopra la valigia laterale mediante l’utilizzo di 4 cinghie regolabili e universali. Realizzato in PVC Tarpaulin 250D termosaldato e dotato di chiusura a rigiro, ST104W garantisce un alto livello di impermeabilità. Tra le dotazioni tecniche una pratica tasca posteriore in rete, stampe riflettenti per favorire la visibilità e interni rinforzati per conferire alla struttura della borsa maggiore sostegno.

SCHEDA TECNICA

Materiali: PVC Tarpaulin 250D, saldato ad alta frequenza, senza cuciture

Dimensioni (cm): 38x26x16 (l x a x p)

Capacità: 15 litri

Sistemi di fissaggio alla moto: 4 cinghie per aggancio al portapacchi e/o alla valigia laterale

Dotazioni: sistema di chiusura a rigiro, cinghia a tracolla con imbottitura, interni rinforzati, maniglia per trasporto a mano, stampe riflettenti, tasca in rete posteriore

Colori: Nero

Prezzo al pubblico: 54,00 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/07/2022