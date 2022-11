EICMA 2022, tutte le novità Brixton Motorcycles esposte al salone

ZERO 1 Articoli

Oltre alla gamma dei modelli già a listino, la casa austriaca arriva in fiera a Milano con i due prototipi Layback e Storr

Quest’anno, per Brixton Motorcycles la fiera di Milano rappresenta soprattutto l’opportunità di dare libero spazio alla fantasia e alla creatività: il giovane brand austriaco, sul mercato da poco più di cinque anni, porta infatti a EICMA 2022 ben due prototipi.

BRIXTON STORR

Brixton a EICMA 2022: la concept Storr

Il nome deriva dall'omonima formazione rocciosa sull'Isola di Skye, in Scozia, un luogo che richiama l’avventura e la voglia di scoperta. Storr è il primo modello sviluppato in collaborazione con lo studio di design RiDE di Salisburgo, monta il motore della Crossfire 500 e si caratterizza per la grande attenzione alla praticità. Diventerà una moto di serie? Vedremo.

BRIXTON LAYBACK

Brixton a EICMA 2022: la concept Layback

VEDI ANCHE

Si cambia completamente genere: la Layback è una moto da spiaggia ispirata dal mondo del surf e dello skateboard (per il quale c’è un supporto ad hoc). È anche la prima moto completamente elettrica della casa austriaca: il pacco batterie è sostenuto da massicci tubi d'acciaio ed è posizionato molto in basso, per migliorare baricentro e stabilità.

Brixton a EICMA 2022: la Cromwell 1200

TUTTO IL RESTO In fiera a Milano sarà ovviamente presente tutta la gamma di modelli 2023 della linea Cromwell e Crossfire.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022