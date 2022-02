Colove 400RR: ecco la sportiva col 4 cilindri da 399 cc

Dopo le indiscrezioni sul motore 4 cilindri 400 ora arriva la conferma: Colove realizzerà la sportiva 400RR. Ecco come sarà

Che il segmento delle sportive 400 a 4 cilindri sia pronto per vivere una nuova giovinezza? Con le voci che si susseguono sembrerebbe proprio di sì. Dopo i rumor sul ritorno della Kawasaki ZX-4R ci si mette anche un'altra azienda cinese. Un mese fa si vociferava che, al lavoro su un motore 4 cilindri da 399 cc, ci fosse anche Colove. Oggi arriva la conferma del fatto che la moto sarà prodotta. Ecco le prime bozze del progetto.

400RR L'annuncio è stato fatto alla conferenza annuale 2022, dove sono state mostrate le prime bozze del concept 400 e non solo. Le specifiche del motore della 400RR – questo il suo nome – sembrano essere confermate: potenza massima di 74 CV a 13.500 giri/min per una coppia di 44 Nm a 12.000 giri/min per un peso di 42 kg. La moto, invece, è attesa con un peso al di sotto dei 160 kg, con la velocità massima di circa 220 km/h. Insomma, un bel giocattolino.

800 R E 800RR Le altre novità sono relative a una naked e a una sportiva di cilindrata 800. La naked 800R e la sportiva 800RR saranno equipaggiate però col motore della Excelle 800X, un bicilindrico da 105 CV in stile KTM LC8c. La domanda a questo punto è la solita: Colove porterà 400RR, 800R e 800RR in Italia? Manca ancora un po' – difficile immaginare i prodotti finiti prima della fine del 2022 – quindi torneremo sull'argomento. Restate collegati.