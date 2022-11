Bestia... che bella! La nuova Ducati Diavel regina del Salone

La bellezza secondo tanti è soggettiva, secondo altri, invece, c’è un limite oggettivo che separa il bello dal brutto. Come decretare chi ha ragione? Non c’è modo migliore di un bel sondaggio democratico, proprio come è accaduto a EICMA 2022 per eleggere la “Regina del Salone”. Il 2022 sarà senza dubbio un anno da ricordare per Ducati che ha fatto incetta di titoli: MotoGP, Superbike e ora anche “Moto più bella” grazie alla nuova Diavel V4.

Nuova Ducati Diavel V4: stile rinnovato ed esclusivo

EXIT POLL La rinnovata power cruiser di Borgo Panigale,vi diciamo tutto su di lei qui, è stata eletta vincitrice grazie al 38,6% delle preferenze dei 23.000 visitatori che hanno parteciapto al sondaggio. Un risultato abbastanza netto, come netto è stato il cambio delle brucia semafori Ducati dalla precedente generazione a quella attuale.

IL SEGRETO DELLA BELLEZZA Mi ricollego alle prime righe, la bellezza è soggettiva, e dal mio punto di vista il segreto della vittoria della Diavel sta nel suo riuscire a rimanere fedele ai tanti appassionati che negli anni di presenza sul mercato l’hanno acquistata, grazie a forme che non rompono nettamente con il passato – la Diavel era e rimane una moto muscolosa – ma si impreziosisce con soluzioni tecniche che trasudano modernità, come il faro posteriore annegato nella carrozzeria. La Venere di Botticelli è da tanti considerata un esempio di bellezza ma neppure lei è esente da “difetti”, io andando a cercare il pelo nell’uvo sulla Diavel avrei visto bene una configurazione diversa per lo scarico… soggettività, per fortuna questa ci è ancora concessa.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 14/11/2022